男子胃痛2年！照X光醫生嚇壞　「60件雜物」全吞了

▲男子胃痛2年就醫。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

真是誇張！印度一名男子胃痛2年，而他就醫後，醫師嚇壞了，因為男子的肚子吞了鏈條、螺絲、耳機等60件雜物，他患了異食癖，雖然目前手術成功，但男子還沒脫離險境。

據《紐約郵報》報導，35歲患者普辛格（Kuldeep Singh）長期胃痛，時間長達2年，近期他實在太不舒服又高燒，才前往醫院治療，而醫師發現他吞了大量居家用品，一共有60件。旁遮普邦莫加醫院主任卡爾拉（Ajmer Singh Kalra）說，在進行X光檢查時，患者胃裡有墜飾盒、鏈條、螺絲、別針、磁鐵等雜物，全是不可食用的。

▲男子吞了大量居家用品。（圖／翻攝Ｘ）

根據克里夫蘭診所說法，醫師發現辛格患有異食癖，這是一種精神病，強迫吞了不是食物的物品，這在幼兒、孕婦和精神患者中最常見，尤其出現在自閉、智能障礙或精神分裂症患者。

據了解，辛格家人似乎不知道這狀況。卡爾拉表示，因為辛格吃了尖銳物體，他的胃有嚴重的傷口，所以需要進行手術。隨後，他醫療團隊幫他做了3個小時手術，雖然手術成功，但仍沒有脫離險境。卡爾拉強調，辛格還在使用呼吸機，情況危急。

此外，英國倫敦一名婦女患異食癖，她花了3800美元（約新台幣12.2萬）買黏土來吃，這特殊愛好從她2013年懷孕開始，持續長達10年之久；大陸一名14歲少女因食慾不振就醫，醫師從她的胃和腸道，取出2.5公斤毛髮，研判她也患異食癖。

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