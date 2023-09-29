化骨水外漏！　日工廠2工人慘遭「氫氟酸噴臉」恐毀容

記者王佩翊／編譯

日本「大同特殊鋼」位於愛知縣名古屋市的工廠29日上午發生工安意外，廠內的「氫氟酸」因不明原因飛濺，2名工人臉部遭灼傷，送院搶救後雖有意識，但是傷勢情況不明，恐將毀容。

根據《東海電視台》、《朝日新聞台》報導，消防當局29日上午10時半左右，接獲名古屋市南區大同町「大同特殊鋼」星崎工廠通報稱，廠區內部發生氫氟酸外漏事件，有2人臉部遭強腐蝕性的化學藥品灼傷。

消防人員隨即出動1架直升機與11輛消防車，將受傷的40多歲工人與20多歲工人送往醫院搶救。兩人灼傷情形仍不明，不過送院前依舊有意識。

對此，大同特殊鋼僅表示，「仍在確認狀況。」警方指出，大同特殊鋼星崎工廠主要製造不鏽鋼，而發生事故的廠房則是負責加工出貨前的鋼材，目前詳細事發原因仍在調查中。大同特殊鋼為世界最大工具鋼製造商，在台也有子公司。

氫氟酸俗稱為「化骨水」，通常在工業上被應用於除汙、除鏽、酸洗等，雖然無色無味，但是具有強烈腐蝕性，最初接觸皮膚不會產生劇烈疼痛感，經過一段時間痛感才會加劇，嚴重者不僅會導致皮膚壞死，甚至引發死亡。