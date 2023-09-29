菲律賓防長喊話「對抗惡霸中國」　接受CNN專訪：為生存而戰

▲菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）29日接受CNN獨家專訪，談到中菲南海角力。他表示，中國對待更小國家的行為就像校園惡霸，菲律賓別無選擇，只能挺身對抗，否則「我們會失去作為一個國家的身分及完整性」，更形容馬尼拉拒絕在200海浬專屬經濟區內讓步，是為了菲律賓的生存而戰。

鐵歐多洛表示，「我們為我們的漁民、資源、作為一個群島國家的完整性而戰…這不只為了我們，也是為了未來的世代。」他也擔心局勢升級，但稱任何事件都應該由中國「直接承擔責任」，菲律賓人總是願意談判，但必須基於開放、透明且有規則基礎的實質性對話，而不能被北京當成拖延戰術。

▲今年8月，中國海警使用水砲噴射菲律賓船隻。（圖／翻攝中國海警局）

鐵歐多洛呼籲，各國應該對北京施壓，因為在南海發生的任何事情都會影響全球。他宣稱，北京不會停下腳步，直到控制整個南海，「如果他們封鎖南海，或許下一個目標就是麻六甲海峽，然後是印度洋」，進而「扼殺國際貿易」。

鐵歐多洛強調，衝突不是答案或期望結果，「挺身不意味真的與中國開戰，當然不是。我們不想要這樣。但我們的領土被入侵時，必須堅定立場。」

▲菲律賓海岸防衛隊移除中國部署的浮動屏障。（圖／路透）

南海是一條至關重要的戰略航道，每年有數十億美元的全球航運通過，擁有廣大肥沃漁場，更蘊藏豐富天然氣與石油資源，成為兵家必爭之地後，也被廣泛視為全球衝突的潛在引爆點。

不過，中國宣稱擁有南海逾90%面積主權，儘管早在2016年就被國際刑事法院裁定「沒有法律根據」，卻持續無視判決，透過海警加強區域控制，並宣稱一切舉措都是在保衛南海主權及海上利益，警告菲律賓「不要挑釁或製造麻煩」。

事實上，兩國的南海角力已持續多年，但今年夏天對峙情況激增，包括8月中國海警使用高壓水砲攻擊菲律賓補給船，以及9月菲律賓移除中國在黃岩島部署的浮動屏障等。外界擔憂，任何錯誤或誤判，都可能引發更廣泛衝突，尤其菲律賓身為美國條約盟友，可能讓華府捲入衝突。