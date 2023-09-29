日本公寓詭異公告！半夜遇見「這個人」請馬上離開　勿抬頭看臉

▲日本某社區內張貼著詭異公告。（圖／翻攝自社群網站X）



日本社群網站X近日流傳一張公寓的公告，由於內容十分詭異，不僅要求住戶夜間出門時多加留意，甚至直言「如果遇到一位名叫「橘（タチバナ）」的女子，請即刻離開公寓」，所以引起不少網友的討論。但也有網友懷疑，這看起來就像是有人惡作劇的作品。

近日社群網站X流傳一張圖片，從照片中可以看到，一份張貼在公布欄上的公告上寫著「平日您對於本大樓的經營一直給予理解和支持，我們深表謝意。由於近日發現的可疑人物，請您在凌晨1時至3時避免非必要的外出。如果在此時間段內必須外出，請確保不要單獨行動，並請您低頭行走。

另外，若有名為「橘」的女性試圖與您說話，請勿看她的臉，且請您迅速離開大樓或尋求附近房間的幫助。除此之外，請注意避免進入404號房間。再次感謝您的配合和支持。」

雖然公告內容句句不提神怪，但句句卻充滿詭異的氛圍，尤其避免半夜1至3點出門、夜間遭遇陌生女子、禁止進入404房間等情況，都與許多日本都市傳說不謀而合，這也因此在網路上引起極大的討論。

但有網友表示，其實這張照片早在2021年就在網路上流傳，而且從公告上屬名的公寓名稱「三河如月大道（スリーリバー）」，明擺著就是日本民間傳說的「三途川」（傳聞隔開陽間與陰間的河流）與都市傳說「如月車站」（一個不知道會把人帶到哪的神祕車站）的綜合體，因此有不少網友都認為就是有人蓄意惡作劇。

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