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做試管嬰兒「搞錯精子」生下別人的種　俄醫辯：你老婆外遇

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲俄羅斯一對夫妻做試管嬰兒，結果診所「搞錯精子」。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一對夫妻求子無果，於是決定做試管嬰兒，未料生下來的寶寶竟罹患唐氏症，DNA檢測更顯示，孩子雖是媽媽親生，卻與「爸爸」毫無血緣關係。他們氣憤前往生育診所理論，醫師竟指控是女方外遇、懷上情夫的種，才會發生這種事。

2021年，埃琳娜（Elena Samarina）與丈夫前往俄羅斯西南部的斯達夫波爾（Stavropol），接受試管嬰兒手術。她在懷孕期間非常認真產檢，分娩後卻發現女兒罹患唐氏症。

埃琳娜驚慌之餘，又發現孩子血型也不對勁，根本不符合自己與丈夫的子女血型組合。她以為，夫妻倆根本不是寶寶的親生父母，因此要求進一步DNA檢測，結果證實自己確實是寶寶的生母，丈夫亞歷山大（Alexander Lysenko）卻與女兒沒有血緣關係。

Супруги Елена и Александр жили в счастливом браке. Семейную жизнь омрачало одно – завести ребенка никак не получалось....

Комсомольская правда 發佈於 2023年9月26日 星期二

夫妻倆急忙聯繫生育診所，醫療團隊卻堅稱不可能搞錯精子，還暗示埃琳娜出軌，最後甚至拒絕溝通。亞歷山大回憶，「他們堅稱我老婆生的不是我的小孩，並且試圖隱瞞這件事（外遇生子）。他們異口同聲地說，診所裡不可能出現錯誤授精的胚胎。」

2022年11月，埃琳娜接受第三方醫學檢查後，被專家判定無法自然懷上女兒，且人工受孕過程出現明顯的「精子替換」。於是，夫妻倆提出醫療疏失的刑事訴訟，但儘管有了明確證據，今年8月結案時，檢察官卻表示醫師並無觸法，所以不會面臨審判。當地媒體更報導，這位醫師在調查期間依然照常執業。

不過，夫妻倆沒有放棄，他們已經找到女兒生父，對方與妻子也在同時間段內，找上同一間診所做試管嬰兒。如今，埃琳娜與亞歷山大準備提出上訴，挑戰這項令人失望的判決結果。

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