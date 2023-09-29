毒癮發作闖民宅砍人！瘋喊「給我大麻」　日父子檔無辜遭刺

▲橫濱一對父子遭毒犯持刀入室攻擊。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市28日晚間發生一起入室砍人案，一名男子疑似是毒癮發作，雙手持刀衝進一間大門未上鎖的民宅後，朝屋主與其兒子討要大麻，見對方沒有大麻，便攻擊兩人，導致1重傷、1輕傷，所幸2人皆無生命危險。警方29日上午在案發現場附近依殺人未遂嫌疑逮捕22歲嫌犯。

根據《日本新聞網》報導，22歲嫌犯泉羅行28日晚間9時20分左右，疑似因毒癮發作，持刀闖入44歲鄰居的家中，並攻擊鄰居與其23歲的兒子。當時44歲男性與兒子正坐在家中客廳聊天，嫌犯便突然雙手持刀，打開未上鎖的大門，衝進家中，要求兩人提供大麻。

父子倆表示沒有大麻後，泉羅行便持刀往坐在沙發上的44歲男子背部捅去，隨後又持刀刺向23歲男子的胸口。屋主的妻子返家見到丈夫與兒子遇害，隨即報警。

44歲男子背部中刀，傷勢嚴重，目前仍在住院治療，所幸已脫離險境。而受到輕傷的被害男子表示，以前從未看過嫌犯，整個行兇過程僅10分鐘，兇手當時戴著帽子，但是沒有戴眼鏡或帽子。

警方29日上午依殺人未遂嫌疑逮捕無業的泉羅行，而他疑似就是住在受害者住家附近。然而泉羅行接受調查後，卻堅稱自己「不記得發生什麼事」，警方將會持續深入調查，以釐清犯案動機。