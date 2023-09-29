美參眾兩院撥款法案喬不攏　聯邦政府10／1恐關門

▲美國參議院試圖推動的跨黨派法案預算撥款法案被主掌眾院的共和黨人拒絕，聯邦政府料將在10月1日關門。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天試圖推動一項跨黨派法案預算撥款法案，以防政府在10月1日關門；而聯邦眾議院則準備就共和黨陣營所提支出案進行表決，但這些法案恐無望過關。

路透社報導，隨參眾兩院分歧持續，聯邦政府10月1日面臨10年來第4度斷炊窘境的可能性漸增，屆時數以十萬計聯邦政府員工將被迫放無薪假，從經濟數據發布到營養福利等政府相關服務也將停擺。

參議院今天以76票贊成、22票反對，針對一項短期延長聯邦資金的權宜法案展開辯論。此案將讓政府資金維持到11月17日，其中包含約60億美元的國內災難因應資金，以及提供給烏克蘭的另一筆約60億美元援助。

不過，參院這項法案已被主掌眾院的共和黨人拒絕。

眾議院計劃在深夜對4項黨派所提的撥款法案進行投票，縱然這些法案有機會挺過民主黨強烈反對並成為法律，單憑這些法案恐怕也無法阻止政府關門。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天表示，參院民主黨人只要在權宜法案中同意解決（美墨）邊境問題，就能讓政府免於關門。

前總統川普（Donald Trump）則在社交媒體上呼籲他的國會盟友放手讓政府關門。

多家信用評等機構警告，政治上的極端手段以及政治兩極化正在危害美國的金融前景。

在所有主要信評機構中，穆迪公司（Moody’s Corp.）是最後一個仍給予美國公債AAA信評的機構，但穆迪25日表示，美國政府關門將對信評等級帶來影響。