iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度　分析曝：為1點犧牲散熱

▲ iPhone 15 Pro採用鈦金屬外殼。(圖/記者陳俐穎攝)

記者陳宛貞/綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列22日開賣,在全球各地掀起搶購潮,iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max卻傳出過熱災情,外媒實測邊充電邊使用時,溫度可能高達44度,甚至有網友抱怨燙到握不住。分析指出,過熱原因可能是蘋果為減輕重量採用鈦金屬外殼,卻使手機更難散熱,不過似乎並非每一支都有相同問題。

《商業內幕》報導,《華爾街日報》實測發現iPhone 15 Pro Max充電中溫度達到華氏106度(攝氏41度),一邊充電一邊進行其他高強度工作時甚至達到華氏112度(攝氏44度),蘋果拒絕對此發表回應。

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd