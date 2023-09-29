iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度　分析曝：為1點犧牲散熱

▲ iPhone 15 Pro採用鈦金屬外殼。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列22日開賣，在全球各地掀起搶購潮，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max卻傳出過熱災情，外媒實測邊充電邊使用時，溫度可能高達44度，甚至有網友抱怨燙到握不住。分析指出，過熱原因可能是蘋果為減輕重量採用鈦金屬外殼，卻使手機更難散熱，不過似乎並非每一支都有相同問題。

《商業內幕》報導，《華爾街日報》實測發現iPhone 15 Pro Max充電中溫度達到華氏106度（攝氏41度），一邊充電一邊進行其他高強度工作時甚至達到華氏112度（攝氏44度），蘋果拒絕對此發表回應。

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

不少網友都發文抱怨手機過熱，一名X（原稱推特）用戶上傳影片，可見他的iPhone 15 Pro背面測出42度；網路論壇上也有用戶稱他的iPhone 15 Pro在螢幕亮度30%狀況下，用WIFI播放影片10分鐘後就燙到很難握住，且電量掉了15%。

根據《彭博》，蘋果技術支援人員一直在處理iPhone 15 Pro過熱的客訴，並引導用戶訪問現有的「支援」頁面，了解iPhone及iPad過熱或過冷時如何處理。網站上寫道，初次設置、從備份回復、無線充電、玩圖形技術較高的遊戲及播放高畫質影片時，手機可能會感覺更燙。

iPhone 15 Pro是蘋果第一支採用鈦金屬外殼的手機，知名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）撰文指出，他認為過熱的主因就是鈦金屬殼，「為了減輕重量，在散熱系統設計上做出妥協」。換句話說，鈦金屬外殼可能使手機更難散熱，進而導致過熱。

確切過熱原因及程度目前尚不清楚，但值得注意的是，似乎並非所有iPhone 15 Pro都有災情。《商業內幕》2名編輯的iPhone 15 Pro充電時溫度也很高，不過不到握不住的程度；但其中一人指出，就算不是充電中，玩遊戲或使用Google Maps等APP時也和充電時一樣燙。

iPhone 14 Pro過去似乎也有類似災情，但不如iPhone 15 Pro嚴重。蘋果未來可能透過更新解決過熱問題，目前對《商業內幕》報導則尚未回應。