用64元贏得500億！美幸運得主神秘現身　他1人獨得兆彩史上最大獎

▲美國樂透彩券「兆彩」從4月連續槓龜至今，8月8日晚間開獎，獎落佛州。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）的頭獎自今年4月連續槓龜31次後，累積到16億美元（約新台幣516億6000萬元）的獎金終於在8月8日迎來得主。美國佛州彩券公司9月27日證實，本次頭獎由佛州一位買家一注獨得，而這名幸運兒近日已出面領取獎金，但其身分還要保密90天才可公佈。

據路透社報導，彩券公司在聲明中指出，這名幸運兒月初在佛州海王星海灘（Neptune Beach）一家Publix超市花費2美元（約新台幣64元）購買的彩券，完美匹配了開出的所有6個號碼，即13、19、20、32、33，以及14，為這名頭獎得主贏得16億美元的超級大獎。

兆彩透露，這筆高達16億美元的獎金是該公司史上彩金金額最高的頭獎，比南卡幸運兒在2018年抱走的15.37億美元還要高。不過截至目前為止，媒體還不清楚這名幸運兒究竟是一次性全額抱走了這16億美元，或是分期領取。

如果頭獎得主想要一次領走大獎，按規定須扣除高額稅金與其他費用，因此這筆16億美元的大獎最終只會剩下7億9420萬美元（約新台幣245億7700萬元）。報導稱，兆彩因排列組合複雜，贏得頭獎的幾率只有3億分之一。而佛州法律也規定，這名中獎者的身份可以在領取獎金後被保密90天。