共和黨啟動「彈劾拜登」調查　聚焦其子韓特海外交易

▲美國總統拜登與兒子韓特．拜登（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦眾議院日前對總統拜登展開彈劾調查，主導調查的共和黨人今天在首場聽證會中，詳述拜登家人收受海外資金細節，但未出具拜登藉此獲取個人利益的證明。

路透社報導，美國聯邦眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）舉行初步彈劾聽證會，目的是審查共和黨人迄今蒐集到與拜登53歲兒子韓特．拜登（Hunter Biden）有關的海外商業投資證據；共和黨人指稱，這些證據顯示拜登的家人在販售接近拜登的機會。

眾院監督委員會主席柯默（James Comer）表示，「美國人民要求對這種腐敗文化究責」，拜登在家人的商業交易上撒謊，也沒有將這些商業交易與他的公務做出區隔。

民主黨人和數名獨立證人說，沒有證據表明拜登在2009年至2017年擔任副總統期間曾收受任何相關款項，或以其他方式從事不當行徑。

白宮否認不法，並駁斥這項調查是出於政治動機。

調查小組的民主黨領袖拉斯金（Jamie Raskin）說：「要是共和黨人有確鑿的證據或甚至一丁點蛛絲馬跡，他們今天就會拿出來，但他們什麼也沒有。」

拜登正積極競選，希望在明年總統大選贏得連任，屆時他很可能再次對上勁敵、前總統川普（Donald Trump）。川普正在為即將到來的4項刑事審判做準備，他被指控的罪名包括試圖推翻他在2020年大選中的敗選結果、卸任後不當持有機密文件等。