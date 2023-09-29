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頭痛噁心被誤診！25歲英男割完盲腸才知「長腦瘤」　12天後病逝

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 華納確診中線神經膠細胞瘤，12天後就身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起離譜事件，一名年輕男子因頭痛、噁心就醫治療，卻被誤診為盲腸炎，切除闌尾後不見好轉，進一步檢查發現腦部有異常，醫生竟認為是機器有問題，直到幾周後他昏倒送往另一家醫院，才發現罹患腦瘤，短短12天後就病逝，身後留下年僅4歲的兒子。

《每日郵報》報導，25歲木匠華納（Joshua Warner）來自倫敦東南部，今年6月底因連續2周頭痛、噁心，前往達倫特峽谷醫院（Darent Valley Hospital）就醫，電腦斷層檢查後診斷出闌尾炎，動手術切除盲腸，但術後依然感到不適，出院返家僅幾小時後又送醫。

母親帕特曼（Eve Pateman）回憶，隔天醫療團隊告訴她，華納的闌尾「沒有問題」，腦部斷層掃描卻顯示大腦有異常，但醫生認為是電腦有問題，便讓華納出院。

華納幾度進出急診室都被拒於門外，幾周後就在祖父母家的浴室裡昏倒，緊急送往另一家醫院，再次接受斷層掃描檢查，結果與上次一致，華納很快就被告知他腦中有一顆巨大的腫瘤，已經從大腦右側擴散到後方和腦幹。

他接受活組織檢查，9月5日診斷出罹患高侵略性腦癌「中線神經膠細胞瘤」（midline glioma），且已經發展到第4期，難以透過手術切除，主要症狀包括頭痛、噁心及疲勞，還有行走、協調及平衡問題，手臂、腿部無力，確診後平均存活8至11個月。

家屬被告知華納剩下3個月的生命，未料他在短短12天後就過世，先前為他募得近2萬英鎊（約新台幣78.6萬）的醫藥費將用來養育他的兒子。

華納診斷出腦瘤後，家屬對達倫特峽谷醫院感到失望，現正向院方提出投訴，認為華納的死因沒有疑慮，但治療過程中應有機會更早發現。帕特曼也提到，華納希望分享自己的故事，讓人們了解腦瘤的症狀，避免更多人重演他的經歷。

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