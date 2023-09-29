台灣客「走私3kg黃金」裝成釣魚工具！　遭日本沖繩海關當場查獲

▲沖繩那霸機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩海關29日證實，有一名台灣旅客今年5月將3公斤的金塊偽裝成釣魚工具，結果在抵達那霸機場時被海關查獲，這批金塊價值約2900萬日圓（約台幣637萬元），依照規定應繳納290萬日圓（約台幣63.7萬元）的消費稅。

根據《沖繩時報》報導，沖繩海關今年5月在那霸機場查獲一名台灣旅客企圖走私金塊，該名旅客將3公斤重的金塊偽裝成6個長約8公分的釣魚鉛錘。依照目前金價，3公斤的黃金相當於2900萬日圓；若照日本法律規定，必須繳納290萬日圓的消費稅。

日本法律規定，攜帶1公斤以上或總額達20萬日圓以上黃金入境，就需要繳納10%的消費稅，入境前須向海關申報。據了解，大部分走私客選擇走私黃金的目的並非逃避消費稅，而是在運到日本國內後，以「含消費稅」的價格出售，賺取逃稅的利潤。

日本過去就時常發生旅客走私黃金事件，在2017年最為嚴重，日本全國共查到46件，扣押高達133公斤的黃金；同年11月有4名中國籍男女走私27公斤黃金被查獲，當時價值高達1億2468億日圓。

2018年3月有3名台灣籍女攜帶6枚價值5000萬日圓（約台幣1375萬元）的胸墊形狀金塊，從台灣搭機飛往日本北海道函館機場入境企圖走私，當場遭查獲；同年2月華航一名空服員值班飛日本大阪CI 158勤務時，以台幣3.3萬元代價，幫一名劉姓旅客夾帶6公斤黃金條，走私到日本，不過最後遭日本海關查到，當場扣留調查並罰錢。

雖然在2020年至2022年間，受到新冠肺炎疫情影響，未查獲任何有關事件，但日本海關表示，在黃金價格不斷上漲的情況下，走私的情形可能會增加，邊境海關需多加注意。