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貓熊外交結束了？英美動物園紛送回　明年起恐「全美無貓熊」

▲▼美香,貓熊。（圖／達志影像／美聯社）

▲現居華盛頓州國家動物園的「美香」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

隨著租借協議到期，美國華盛頓州國家動物園（National Zoo）3隻貓熊預計12月7日前返回中國，喬治亞州亞特蘭大僅剩的4隻貓熊也將在明年約滿回國。這不僅讓美國面臨1972年以來、全國首度「沒有任何一隻貓熊」的情況，也引發外媒對於北京改變「貓熊外交」的討論。

除了美國以外，蘇格蘭皇家動物學會（RZSS）本月稍早宣布，愛丁堡動物園的「全英國最後2隻貓熊」將在12月初返回中國。澳洲阿德萊德動物園的唯一貓熊也預計2024年歸鄉。由於貓熊在全球許多動物園都是明星動物，因此牠們的離開，除了對遊客造成情感損失之外，恐怕也會影響園方營收。

《華盛頓郵報》報導，「貓熊外交」意指北京數十年以來的一項策略，也就是把貓熊贈送或出借，藉此與他國建立關係。儘管貓熊離開通常與借貸協議未續約有關，官方也未把此事與政治明確聯繫起來，但中國分析人士指出，這一波召回潮，恰逢西方與北京關係日益緊張的時刻。

▲▼2022年，美國華盛頓國家動物園的貓熊「美香」（左）與她的孩子「小奇蹟」。（圖／記者吳美依攝）

▲2022年4月，美香（左）與孩子小奇蹟（右）合影。（圖／達志影像／美聯社）

英國諾丁漢大學馬來西亞校區副教授譚齊孟（Chee Meng Tan，音譯）表示，北京對於中西關係近年惡化感到越來越沮喪，「這可能是北京向西方發出信號的方式，表明他們可能對事態發展不太滿意…你對我們不太好，所以我們可能要撤回我們的熊貓了。」

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生28日也說，「中國現在要求有幸接待貓熊的各國對中國友善，如果他們做得不夠多，那貓熊就會被撤回。」他指出，召回貓熊也可視為習近平日益果敢的外交政策的一部分。

不過，也有其他可能影響因素。由於保育有成，2016年國際自然保護聯盟（IUCN）已將貓熊受威脅級別從「瀕危」調降為「脆弱」，北京與外國動物園合作保育的動機也被削弱。

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