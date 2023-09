英國知名「羅賓漢樹」遭惡意鋸斷！居民氣炸　警逮捕16歲嫌犯

▲樹齡超過200年的「羅賓漢樹」。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國東北部諾森伯蘭國家公園(Northumberland National Park)內有一棵樹齡超過200年的「羅賓漢樹」,它曾在電影《羅賓漢》中亮相,也是許多攝影愛好者取景的地點。不過,這棵樹卻在28日遭人惡意砍斷,讓附近居民大為震驚,目前已逮捕了疑似涉案的16歲少年。

▲樹木遭人惡意鋸斷。(圖/路透)



根據《華盛頓郵報》報導,諾森伯蘭國家公園裡一棵梧桐樹矗立在世界遺產「哈德良長城」(Hadrian's Wall)旁200年,是當地知名的景點,更曾因登上好萊塢電影《羅賓漢:盜賊王子》(Robin Hood:Prince of Thieves)而被稱作「羅賓漢樹」,不幸的是,這棵受到海內外旅客和居民深愛的樹木,在28日遭人惡意鋸斷。

▲▼被鋸下的樹冠有部分倒臥在哈德良長城的城牆上。(圖/路透)



法新社記者描述,樹樁上留有白色油漆記號,切面如同被電鋸鋸過一樣平整,被鋸下的樹冠有部分倒臥在哈德良長城的城牆上。正調查此案的諾桑比亞(Northumbria)警方表示,他們已經逮捕了一名涉嫌砍伐這棵樹的16歲少年,但未透露姓名與細節,且考量到目前還在初步調查階段,對於案件保持開放態度。

The Sycamore Gap tree under the lights of the aurora borealis. Taken just two weeks ago by photographer Julie Winn. pic.twitter.com/ynKIvnN53G