英國知名「羅賓漢樹」遭惡意鋸斷！居民氣炸　警逮捕16歲嫌犯

▲樹齡超過200年的「羅賓漢樹」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國東北部諾森伯蘭國家公園（Northumberland National Park）內有一棵樹齡超過200年的「羅賓漢樹」，它曾在電影《羅賓漢》中亮相，也是許多攝影愛好者取景的地點。不過，這棵樹卻在28日遭人惡意砍斷，讓附近居民大為震驚，目前已逮捕了疑似涉案的16歲少年。

▲樹木遭人惡意鋸斷。（圖／路透）



根據《華盛頓郵報》報導，諾森伯蘭國家公園裡一棵梧桐樹矗立在世界遺產「哈德良長城」（Hadrian's Wall）旁200年，是當地知名的景點，更曾因登上好萊塢電影《羅賓漢：盜賊王子》（Robin Hood：Prince of Thieves）而被稱作「羅賓漢樹」，不幸的是，這棵受到海內外旅客和居民深愛的樹木，在28日遭人惡意鋸斷。

▲▼被鋸下的樹冠有部分倒臥在哈德良長城的城牆上。（圖／路透）



法新社記者描述，樹樁上留有白色油漆記號，切面如同被電鋸鋸過一樣平整，被鋸下的樹冠有部分倒臥在哈德良長城的城牆上。正調查此案的諾桑比亞（Northumbria）警方表示，他們已經逮捕了一名涉嫌砍伐這棵樹的16歲少年，但未透露姓名與細節，且考量到目前還在初步調查階段，對於案件保持開放態度。

The Sycamore Gap tree under the lights of the aurora borealis. Taken just two weeks ago by photographer Julie Winn. pic.twitter.com/ynKIvnN53G — Gareth Harney (@OptimoPrincipi) September 28, 2023

▲樹木遭砍斷前2星期，才有攝影師拍下絕美的極光。



這棵樹2016年獲英國「林地信託基金會」（Woodland Trust）評選為「年度最佳樹木」，是多年來吸引數以百萬計遊客到此拍照留念的重要景點，也是許多攝影愛好者愛好取景的地點。

諾森伯蘭國家公園管理局執行官蓋茨（Tony Gates）說，這棵樹看起來是被人蓄意砍斷，他和國家公園的志工們有「巨大的失落感」，許多人知道這個消息後都哭了。當地市長傑米（Jamie Driscoll）也發文表示，「這棵樹是我們社區的心靈所在，我不知道該如何表達看到樹被破壞我有多憤怒。」