萎縮速度超驚人！　瑞士冰川竟「2年消失10%」

▲瑞士冰川迅速萎縮。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

因為全球暖化影響，地球也慢慢發生變化。據最新數據，瑞士冰川正以「令人震驚」的速度萎縮，在短短2年內，總共消失了10%冰量，和1960年到1990年消失的量一樣多。

據《CNN》報導，根據瑞士科學院冰凍圈觀測委員會28日的數據，因為低降雪量和氣溫飆升，讓瑞士冰川的融化速度產生前所未有的狀況，短短2年10%冰量消失了。據數據可見，今年瑞士的冰川損失總體積的4%，這融化程度僅次2022年的紀錄，當時損失6%，值得注意的是，瑞士冰川在這2年流失的量，和1960年到1990年30年間的量一樣多。

瑞士冰川監測網（GLAMOS）負責人胡斯（Matthias Huss）說，他們看到了2022年和2023年的損失，簡直令人震驚，超出了至今所經歷過的一切。胡斯解釋，儘管幾十年來，冰川的不斷快速減少，但加速還是太快，如果沒有氣候變遷，這極端現象不可能發生。

因為這2個極端的年分讓冰川融化，瑞士已經有很多小冰川完全消失，如中部聖安納芬冰川大幅萎縮，已讓當局停止監測。不僅如此，高海拔地區也出現冰川損失，冰川監測網說，瓦萊州南部和海拔超過3200公尺的恩加丁山谷都有冰層消失。

據了解，瑞士6月通過一項法律，停止使用化石燃料救冰川，阻止全球暖化。不過，最近研究發現，即使實現蓬勃的氣候目標，到本世紀末世界上多達一半的冰川也可能消失。

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