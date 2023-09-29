2年內咬人11次！拜登愛犬又傷特工　辯：白宮環境太高壓

▲拜登愛犬司令（Commander）又咬傷特工。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登的2歲愛犬「司令」（Commander）25日晚間在白宮咬傷一名美國特勤局的特工，而這已經是司令發生的第11次咬人事件。對此，拜登夫婦則聲稱，白宮的環境對寵物來說「太過高壓」，才會導致狗狗出現適應不良的咬人問題。

根據CNN報導，拜登夫婦所飼養的德國牧羊犬「司令」2年前首度來到白宮，而這已非司令第一次咬人，司令2022年11月甚至咬傷一名軍官的手臂與大腿，使被害人必須住院治療，數日無法工作。

根據美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）25日公布近200頁的特勤局紀錄顯示，2022年10月至2023年1月期間，「司令」至少發生10次攻擊事件。而拜登的另一隻愛犬「上校」（Major）則因為發生咬人事件搬出白宮。

拜登夫人吉兒的發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）表示，「第一家庭將會持續努力，協助司令適應白宮這個變化多端的環境。總統與第一夫人非常感謝特勤局與官邸工作人員保護他們，以及為其家人與國家安全所做的一切。」

一名特勤局工作人員指出，「我相信特勤人員與官員遭狗襲擊只是時間問題。儘管特勤局的特工不需負責處理第一家庭的寵物，但是他們的工作環境必須長時間接觸牠們，這不是特勤局的工作。」

不僅如此，前美國海軍特工瓦克羅（Jonathan Wackrow）也表示，「拜登的愛犬可能為特工們的工作場所帶來安全隱患。白宮不只是美國總統的住所，更是成千上萬人的工作場所，你不應該把危險帶到工作場所。一次你可以說是意外，但是現在已經發生很多次了，這是一個嚴重的問題。」