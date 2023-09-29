突襲藥檢！短跑選手「全嚇到退賽」　剩他1人自動奪冠

▲20歲的庫瑪爾獨自跑完男子100公尺決賽。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度「德里國家田徑運動會」23至26日登場，最後一天卻在混亂中落幕，因為當局實施「突襲藥檢」，導致多達50%選手缺席賽程，男子100公尺短跑決賽中，8名選手竟有7人退賽，只剩下20歲的庫瑪爾（Lalit Kumar）獨自跑完，並且自動奪冠。

"Preparations" for the Delhi State Athletics meet in full swing. Video from JLN stadium that also houses the National Anti-Doping office.

via AndrewAmsan pic.twitter.com/1jFgehxClS — Team Runner For Life (@TeamRunner4Life) September 29, 2023

這場賽事舉辦在賈瓦哈拉爾．尼赫魯體育場（JNS），選手浴廁卻出現成堆「使用過的注射器」，相關影片25日流出後，印度國家反興奮劑機構（NADA）決定於26日突襲檢查。風聲傳開後，比賽現場陷入混亂，許多運動員退出或缺席，一些人不願親自領獎，一名障礙賽跑者穿越終點線後仍不願停下，就是為了逃避藥檢。

在男子100公尺短跑決賽中，多達7名選手以抽筋或肌肉拉傷為由退賽。儘管庫瑪爾被大讚是「骯髒運動中的誠實運動員」，他卻對結果感到沮喪，「我真的很期待跟最棒的運動員比賽，結果沒有人出現。大家都很害怕檢測，身為一名運動員，我感覺很受傷與失望。」

A MUST WATCH VIDEO:

Finalists of 100mts Men were informed that Anti Doping officials would be collecting samples. Out of 8 finalists, only 1 showed up for the final. Cleaning sports is extremely important. Athletes should never resort to Doping. #cleansports #dopefreesports pic.twitter.com/gSqSaM27O2 — masterofnone (@parthgoswami84) September 26, 2023

德里田徑協會（DAA）秘書梅塔（Sandeep Mehta）27日表示，「一個人的奇怪退賽可以理解，但7名跑者都退出時，你就知道有些事情不對勁了。」他直言，那些突然缺席的運動員都應該接受藥檢，「如果任何人取得不良結果，我們將在德里將他們禁賽，並且建議印度田徑聯合會（AFI）也這麼做。」

梅塔也證實，儘管庫瑪爾是決賽唯一選手，仍將獲頒應得的榮譽，「他確實在預賽與其他人競爭，而對手在決賽前消失，並不是他的錯。我們認為，（如果）拒絕授予他獎牌與證書將是錯誤的。」

根據世界反興奮劑組織 （WADA）5月公布報告，在興奮劑使用規範方面，全球違規行為最嚴重的國家是俄羅斯，其次就是印度。