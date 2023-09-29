　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

突襲藥檢！短跑選手「全嚇到退賽」　剩他1人自動奪冠

▲▼印度選手獨自跑。（圖／翻攝X）

▲20歲的庫瑪爾獨自跑完男子100公尺決賽。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度「德里國家田徑運動會」23至26日登場，最後一天卻在混亂中落幕，因為當局實施「突襲藥檢」，導致多達50%選手缺席賽程，男子100公尺短跑決賽中，8名選手竟有7人退賽，只剩下20歲的庫瑪爾（Lalit Kumar）獨自跑完，並且自動奪冠。

這場賽事舉辦在賈瓦哈拉爾．尼赫魯體育場（JNS），選手浴廁卻出現成堆「使用過的注射器」，相關影片25日流出後，印度國家反興奮劑機構（NADA）決定於26日突襲檢查。風聲傳開後，比賽現場陷入混亂，許多運動員退出或缺席，一些人不願親自領獎，一名障礙賽跑者穿越終點線後仍不願停下，就是為了逃避藥檢。

在男子100公尺短跑決賽中，多達7名選手以抽筋或肌肉拉傷為由退賽。儘管庫瑪爾被大讚是「骯髒運動中的誠實運動員」，他卻對結果感到沮喪，「我真的很期待跟最棒的運動員比賽，結果沒有人出現。大家都很害怕檢測，身為一名運動員，我感覺很受傷與失望。」

德里田徑協會（DAA）秘書梅塔（Sandeep Mehta）27日表示，「一個人的奇怪退賽可以理解，但7名跑者都退出時，你就知道有些事情不對勁了。」他直言，那些突然缺席的運動員都應該接受藥檢，「如果任何人取得不良結果，我們將在德里將他們禁賽，並且建議印度田徑聯合會（AFI）也這麼做。」

梅塔也證實，儘管庫瑪爾是決賽唯一選手，仍將獲頒應得的榮譽，「他確實在預賽與其他人競爭，而對手在決賽前消失，並不是他的錯。我們認為，（如果）拒絕授予他獎牌與證書將是錯誤的。」

根據世界反興奮劑組織 （WADA）5月公布報告，在興奮劑使用規範方面，全球違規行為最嚴重的國家是俄羅斯，其次就是印度。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／日職火腿宣布簽下孫易磊　合約總值約達80萬美元
快訊／BMW「被打成蜂窩」男手臂中彈！共犯落網　槍手在逃
快訊／桌球男雙「夢幻老少配」連2戰橫掃！8強將遭遇中國組合
快訊／僅戴資穎搶下1點　羽球女團止步8強
剛到台灣上課2周　陸生見「台人1態度」驚嘆：永遠學不來！
快訊／民眾黨拋藍白合震撼彈！　國民黨回應了
快訊／東京航空交管部「系統大當機」！　羽田機場多航班延誤
Lisa瘋馬秀「內衣竟是半透明」！　Jisoo、Rosé台下
快訊／「台灣蝶王」王冠閎闖決賽！　今晚爭牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國巨陳泰銘登CNN！拍賣「史上最貴」2.5萬瓶葡萄酒　成交價估16億

快訊／東京航空交管部「系統大當機」！　羽田機場多航班延誤

突襲藥檢！短跑選手「全嚇到退賽」　剩他1人自動奪冠

瑞典黑幫惡鬥釀12死！　總理找「三軍總司令」與警方合作應對

中國抵制攏係假？　陸客十一連假旅遊首選「仍是日本」

美政府停擺倒數！國防部發不出薪水「員工將休假」　武器交付受影響

珍奶接班人！　日媒預測：下一個爆紅的「台灣飲料」是它

俄軍大規模砲擊！烏南赫爾松3女陳屍街頭　烏東2死2傷

世界太亂了！諾貝爾和平獎「今年恐從缺」　上次沒頒是在打越戰

遭疑用「性玩具」作弊贏得世界冠軍　西洋棋天才否認指控：靠實力

遇陌生男求請吃飯秒答應　一句「晚餐有著落」好催淚

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

孩子生病沒工作...婦無助借錢　男暖掏500元：大家都不容易

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

李多慧頭披毛巾大走鐘！　女神變阿珠嬤搞怪應援XD

43歲蔡依林「現在是滿好的年紀」　滿意現狀：不會羨慕18歲的自己

買到黑臭蛋北市男急蒐證　「怕被說假消息」腥味嚇人

4男同步玩音樂遊戲街機　他創意用「洗衣機」模仿

獨家／李妍瑾帶愛犬登記結婚！　變人妻養卵：肚子跟奶都好脹

國巨陳泰銘登CNN！拍賣「史上最貴」2.5萬瓶葡萄酒　成交價估16億

快訊／東京航空交管部「系統大當機」！　羽田機場多航班延誤

突襲藥檢！短跑選手「全嚇到退賽」　剩他1人自動奪冠

瑞典黑幫惡鬥釀12死！　總理找「三軍總司令」與警方合作應對

中國抵制攏係假？　陸客十一連假旅遊首選「仍是日本」

美政府停擺倒數！國防部發不出薪水「員工將休假」　武器交付受影響

珍奶接班人！　日媒預測：下一個爆紅的「台灣飲料」是它

俄軍大規模砲擊！烏南赫爾松3女陳屍街頭　烏東2死2傷

世界太亂了！諾貝爾和平獎「今年恐從缺」　上次沒頒是在打越戰

遭疑用「性玩具」作弊贏得世界冠軍　西洋棋天才否認指控：靠實力

民眾黨叫牌「民調輸退選」　他點2關鍵：柯侯配還侯柯配困難度都高

農業部報案網友妨礙名譽　郭台銘轟「蠢壞惡」：政府該立即謝罪

識貨賊偷走寵物店人氣王「豬鼻蛇+忍者龜」　鬼祟行竊畫面曝光

快訊／日職火腿宣布簽下孫易磊　合約總值約達80萬美元

「證件妹」吳佳穎奪銅：替台灣出征很光榮　放眼奧運資格

快訊／首次站上亞運舞台拚獎牌　許育修：沒想到會奪金牌

曾莞婷真的脫了！「全身光溜溜」超猛無碼照PO網　胸罩內褲都沒穿

新股紅包申購只剩2天！　百達-ky抽中賺2.26萬

超準心測！「挑一盞燈」秒測你最近不快樂的原因

小巷子不減速2車路口相撞！　休旅車衝進民宅鐵門全毀...屋主嚇壞

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

外送員坐飛機取餐　空姐傻眼

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

日「恐怖公告」禁入404房　真相曝光

等1年繞地球飛6000圈　3太空人返回

荷蘭鹿特丹爆連環槍擊案　傳已多人亡

俄無人機有西方零件　烏克蘭點名這7國

ChatGPT大升級！終於能上網了

遭疑用性玩具作弊　西洋棋天才否認指控：靠實力

海灘驚見詭異蠟狀「脂肪塊」專家示警

正妹淪人肉沙包　被男友家暴活活虐死

美債殖利率下滑　美股收高116點

日本研究證實雲層中有微塑膠

更多熱門

相關新聞

鄰居家麻布袋找到8歲女童屍　生前遭性侵

鄰居家麻布袋找到8歲女童屍　生前遭性侵

印度北方邦一名8歲女童失蹤，警方根據路上監視器畫面追蹤，結果在鄰居家一個麻布袋中找到她殘破不全的屍體，懷疑生前曾遭到性侵，目前已逮捕3名男子進行調查。

瀑布下被沖走　他溺斃前絕望回頭

瀑布下被沖走　他溺斃前絕望回頭

加拿大錫克教徒包圍使館　腳踩莫迪肖像抗議

加拿大錫克教徒包圍使館　腳踩莫迪肖像抗議

和碩印度廠火警今續停工一天　股價收跌近1%

和碩印度廠火警今續停工一天　股價收跌近1%

印度男怨車燈太亮　被警察甩巴掌拍死

印度男怨車燈太亮　被警察甩巴掌拍死

關鍵字：

印度田徑100公尺短跑賽跑禁藥興奮劑

讀者迴響

熱門新聞

Lisa瘋馬秀「OL脫衣舞超猛橋段」曝！粉絲看完呆住

威力彩9億一注獨得　獎落高雄市

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

中秋震撼彈！民眾黨：藍白要合比第三方民調　「輸的退選」

不良女警「賓利姊」起底！　男友早中晚不同人

年輕人GG了！主管「偏愛錄取1類人」　內行認證

快訊／《哈利波特》鄧不利多逝世！

《鬧著玩》浩角翔起、顏永烈爆遭欠薪3年

3寶爸驗DNA怒離婚　妻4年後才知陰謀

尪蹲廁所都「1小時以上」要求裝冷氣！網一看秒點頭

全台每年16萬人得糖尿病！名醫教3招控糖

開車中突吐大量鮮血　知名建築師送醫不治享壽63歲

男大生烤肉做1事　狂拉20次險休克

LINE宣布10／1日改名　與這項合併案有關

直行路遭檢舉未打左轉燈　交通局解答

更多

最夯影音

更多
遇陌生男求請吃飯秒答應　一句「晚餐有著落」好催淚

遇陌生男求請吃飯秒答應　一句「晚餐有著落」好催淚
消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

孩子生病沒工作...婦無助借錢　男暖掏500元：大家都不容易

孩子生病沒工作...婦無助借錢　男暖掏500元：大家都不容易

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面