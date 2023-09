突襲藥檢！短跑選手「全嚇到退賽」　剩他1人自動奪冠

▲20歲的庫瑪爾獨自跑完男子100公尺決賽。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度「德里國家田徑運動會」23至26日登場,最後一天卻在混亂中落幕,因為當局實施「突襲藥檢」,導致多達50%選手缺席賽程,男子100公尺短跑決賽中,8名選手竟有7人退賽,只剩下20歲的庫瑪爾(Lalit Kumar)獨自跑完,並且自動奪冠。

"Preparations" for the Delhi State Athletics meet in full swing. Video from JLN stadium that also houses the National Anti-Doping office. via AndrewAmsan pic.twitter.com/1jFgehxClS

這場賽事舉辦在賈瓦哈拉爾.尼赫魯體育場(JNS),選手浴廁卻出現成堆「使用過的注射器」,相關影片25日流出後,印度國家反興奮劑機構(NADA)決定於26日突襲檢查。風聲傳開後,比賽現場陷入混亂,許多運動員退出或缺席,一些人不願親自領獎,一名障礙賽跑者穿越終點線後仍不願停下,就是為了逃避藥檢。

在男子100公尺短跑決賽中,多達7名選手以抽筋或肌肉拉傷為由退賽。儘管庫瑪爾被大讚是「骯髒運動中的誠實運動員」,他卻對結果感到沮喪,「我真的很期待跟最棒的運動員比賽,結果沒有人出現。大家都很害怕檢測,身為一名運動員,我感覺很受傷與失望。」

A MUST WATCH VIDEO:

Finalists of 100mts Men were informed that Anti Doping officials would be collecting samples. Out of 8 finalists, only 1 showed up for the final. Cleaning sports is extremely important. Athletes should never resort to Doping. #cleansports #dopefreesports pic.twitter.com/gSqSaM27O2