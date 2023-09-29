西方製造武器「不適合」烏俄戰爭　專家：大量便宜武器才符合需求

▲美國M1艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭爆發以來，西方國家向烏克蘭提供大量武器支援，不過烏克蘭軍事專家指出，西方製造的裝甲武器其實替中低強度衝突所設計，實際上並不符合烏俄戰爭這種高強度需求，「烏克蘭需要的是更簡單、更便宜，但數量更多的武器。」

根據《商業內幕》報導，烏克蘭知名軍事專家楚姆特（Taras Chmut）表示，許多西方所設計的裝甲武器在烏俄戰爭前線發揮不了作用，「因為它們不是為全面戰爭所設計，而是為低強度與中等強度的衝突所設計，如果把它投入到大規模進攻中，就無法發揮作用。」

楚姆特接著說，西方盟友應該向烏克蘭提供更簡單、更便宜的武器系統，但數量要更多，而這也是烏克蘭一直提出的需求。

事實上，美國向烏克蘭提供的M2布雷德利步兵戰車（M2 Bradley IFV）、M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車都是為了應對高強度戰事；儘管它們在向俄軍防禦網路施壓時有顯著效果，但與其他裝甲系統一樣，它們非常容易受到火砲和地雷的影響。

烏克蘭官員透露，自戰爭開打以來，只有不到5％的坦克是被其他坦克擊毀，其餘則是被地雷、火砲、反坦克導彈和無人機擊毀的，這意味著，坦克在目前的戰場中，重要性不再那麼高。