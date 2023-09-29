瑞典黑幫惡鬥釀12死！　總理找「三軍總司令」與警方合作應對

▲瑞典一名25歲女子在北部小鎮的家中被炸死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

北歐向來以治安良好聞名，但瑞典近來卻出現幫派亂鬥，短短12小時內就有3人在火拼中喪命，光是這個月就有12人死亡。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，為了解決此問題，準備與三軍總司令會面，討論軍方和警方該如何合作應對這波犯罪浪潮。

▲瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。（圖／達志影像／美聯社）



根據BBC報導，瑞典9月至今已有12人死於幫派暴力，而在過去12小時中，有2名男子在首都斯德哥爾摩被槍殺，還有一名25歲女子在北部小鎮的家中被炸死。瑞典媒體指出，近來幫派暴力升級與當地一個名為「狐步」（Foxtrot）的幫派內部派系鬥爭有關。

▲瑞典2名男子在首都斯德哥爾摩被槍殺。（圖／達志影像／美聯社）



克里斯特森表示，他29日將與警察局長一同和三軍總司令畢登（Micael Byden ）見面，討論軍方在打擊幫派犯罪中可以發揮何種作用，「我們將追捕這些幫派分子，我們將打敗他們。」畢登也證實，軍方準備協助警方的行動。

目前不確定軍方將如何參與，有可能是軍方接管某些警務職責，讓警察能調動資源打擊罪犯；不過，部分批評人士認為，此作法只是治標不治本。

瑞典去年有60多人死於槍擊事件，這已經是有史以來最高紀錄，但今年的情況與去年相同，甚至更糟。根據瑞典官方2021發布的報告稱，瑞典平均每年每百萬人中，有4人死於槍擊事件，而警方則認為暴力事件與移民融合不良、貧富差距擴大和毒品泛濫有關。