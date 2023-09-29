美政府停擺倒數！國防部發不出薪水「員工將休假」　武器交付受影響

▲若美國政府停擺，五角大廈將暫停部分業務，並讓文職員工休假。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國2023的財政年度將於9月30日結束，但兩黨仍無法就新財政年度的預算案達成協議，導致聯邦政府再次面臨史上第22次「停擺」的風險。對此，五角大廈28日指出，若聯邦政府在10月1日「關門」，那國防部將暫停支付整個部門的工資，讓文職僱員休假，並減緩戰爭規劃與軍事現代化的步伐。

據路透社報導，有鑑於美國聯邦政府再次「停擺」的風險逐漸增高，國防部如今正在決定哪些程序對國家安全來說是「必要」的。五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）指出，「若政府關門，那我們將推遲發放工資，要求數十萬文職同事休假，只留下軍人們繼續工作，但他們不會收到工資。」

至於美方持續支援的烏克蘭反攻，由於此前國防部誤將運往烏克蘭的武器價值多計算了60億美元，因此五角大廈如今仍有預算持續向烏提供武器。五角大廈另一名發言人舍伍德（Chris Sherwood）表示，烏克蘭的F-16飛行員訓練將持續進行，但其他國防物資、服務和軍事教育的交付可能被迫暫停。

美國國防工業協會（NDIA）與專業服務委員會（PSC）日前向國會領導人發出信函，聲稱政府關門和使用臨時融資措施將打擊每一家支持聯邦任務的公司，「在政府關門的情況下，政府會停止支付政府關門前未支付的費用；小企業沒有財政儲備來支付政府不支付的成本，而相關現象也可能導致失業」。