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珍奶接班人！　日媒預測：下一個爆紅的「台灣飲料」是它

▲▼櫻花妹,日本,珍奶,珍珠奶茶。（示意圖／CFP）

▲珍珠奶茶在日本年輕人之間蔚為風潮。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

台灣美食進軍國際多年，不論是珍珠奶茶或是雞排，都在國外蔚為風潮，日本甚至還陸續出現豆花、地瓜QQ球、古早味蛋糕等街頭美食。日媒《每日體育》的專欄作家則預測了下一個可能在日本爆紅的台灣美食。

▲▼櫻花妹,日本,珍奶,珍珠奶茶。（示意圖／CFP）

▲日媒預測下一個可能在日本爆紅的台灣飲料。（示意圖／CFP）

報導指出，下一個有望成為台灣爆紅美食的正是「台式水果茶」，這款台灣特有的茶飲結合了水果與茶葉的風味，以台灣風的烏龍茶為基底，加入酸甜的水果滋味。也許有人會懷疑，「甜的烏龍茶真的會好喝嗎？」但是在清爽的烏龍茶苦味與水果甜味的完美搭配下，更讓人忍不住一口接一口。

對於稍微年長的輕熟女而言，台式水果茶能夠同時兼顧美顏與維持健康，也讓喝的人可以少一點罪惡感。

▲▼貢茶推出多款台式水果茶。（圖／日本貢茶官網）

▲日本貢茶推出多款台式水果茶。（圖／日本貢茶官網）

以珍珠奶茶起家的貢茶也推出多款台式水果茶產品，且根據季節不同供應以當季水果製作的季節限定水果茶。每當貢茶推出新品，都會在網路上引發風潮，並且受到喜愛跟隨潮流的年輕人與女性的歡迎。貢茶的招牌水果茶「芒果阿里山水果茶」則是使用台灣阿里山產的烏龍茶，配上芒果醬與果肉。

除了手搖飲外，日本三得利從9月5日開始發售期間限定的寶特瓶裝水果茶「好烏龍」，該產品是以三得利暢銷飲品「三得利烏龍茶」為基底，加上芒果汁與橘子果汁所製作的水果茶，光是果汁成分就高達15%，也在年輕人之間引發話題。

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