閨蜜遭前男友糾纏！　英15歲少女「挺身護友」竟遭當街刺殺亡

記者吳美依/綜合報導

英國倫敦近郊27日發生駭人事件,一名15歲少女為了保護閨蜜免受前男友糾纏,挺身協調2人的爭執,未料竟在上學途中遭到刺殺身亡,而17歲兇嫌目前已經被捕,正在接受偵訊。

綜合外媒報導,本案發生在克洛敦鎮(Croydon),受害者與好友結伴上學,搭乘雙層巴士時,遇見就讀鄰校的兇嫌送花求復合,雙方當場發生口角。上午8時30分,閨蜜與前男友在下車後持續爭執,受害者站到2人中間,試圖平息爭端,卻遭憤怒的兇嫌拔刀刺殺。

閨蜜、司機與路人見狀,趕忙衝上前去協助,並且撥打急救電話,但少女仍在遇害40分鐘後宣告不治。根據調查,凶器是一把長達1英尺(約30公分)的刀子,目睹謀殺的公車乘客阿薩雷(Victor Asare)表示,「鮮血就像水一樣湧出。」

