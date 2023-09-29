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閨蜜遭前男友糾纏！　英15歲少女「挺身護友」竟遭當街刺殺亡

▲▼英國少女被刺死。（圖／翻攝X）

▲英國15歲少女被閨蜜前男友刺死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦近郊27日發生駭人事件，一名15歲少女為了保護閨蜜免受前男友糾纏，挺身協調2人的爭執，未料竟在上學途中遭到刺殺身亡，而17歲兇嫌目前已經被捕，正在接受偵訊。

綜合外媒報導，本案發生在克洛敦鎮（Croydon），受害者與好友結伴上學，搭乘雙層巴士時，遇見就讀鄰校的兇嫌送花求復合，雙方當場發生口角。上午8時30分，閨蜜與前男友在下車後持續爭執，受害者站到2人中間，試圖平息爭端，卻遭憤怒的兇嫌拔刀刺殺。

閨蜜、司機與路人見狀，趕忙衝上前去協助，並且撥打急救電話，但少女仍在遇害40分鐘後宣告不治。根據調查，凶器是一把長達1英尺（約30公分）的刀子，目睹謀殺的公車乘客阿薩雷（Victor Asare）表示，「鮮血就像水一樣湧出。」

倫敦警察廳證實，兇嫌犯案後迅速逃離，但1個多小時後就在附近落網。倫敦總警司布里頓（Andy Brittain）形容，這起案件是「每位家長最可怕的噩夢」，警方及急救人員都對少女的死感到「悲痛震驚」。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，他對少女的死亡感到非常哀傷，誓言結束城市內的刀槍犯罪問題。當地民眾已在事發地點獻花悼念，但同時指責政府無法解決地方暴力問題。

死者父母28日發布聲明，「我們女兒的死去毫無意義，我們的心也因此破碎。」他們表示，女兒未來想要成為一名律師，還有許多其他夢想，但「如今都破滅了，我們的生活與家族也支離破碎。」

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