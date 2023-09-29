中國抵制攏係假？　陸客十一連假旅遊首選「仍是日本」

▲儘管中國大陸輿論揚言抵制日本，十一連假仍有大量陸客前往日本旅遊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府與東京電力公司8月24日首次排放福島第一核電廠的核廢水，隨即引發全球關注，北京當局為了抵制該行為，當天便宣布全面禁止日本水產進口，而日本駐北京大使館更是接連1個月被惡作劇電話打爆。儘管中國大陸揚言抵制日本，然而根據相關數據指出，陸客十一連假的出國首選目的地仍是日本。

根據《時事通信社》報導，中國大陸29日起迎來長達8天的十一連假，預計旅運量高達20.5億人次，除了回家探親外，也有許多人趁著難得的連假外出旅遊。儘管國內旅遊仍佔大宗，但是此次長假是疫情後的首個十一連假，因此也有許多人選擇出國旅遊。

▲十一連假首日，日本關西國際機場就已出現陸客潮。（圖／達志影像／美聯社）



東京電力公司8月首次排放福島第一核電廠的核廢水，使得中日關係急速惡化，北京當局更在第一時間全面禁止日本水產進口，兩國關係可以說是降至冰點。根據日本駐北京大使館通聯記錄，東電排放核廢水的隔日8月25日一共有4萬通惡作劇電話，導致可以同時接30通來電的大使館總機系統瞬間被癱瘓。不僅如此，1個月內更是接到高達40萬通來自中國的惡作劇電話。

中國大陸對於日本排放核廢水一事產生強烈反抗，網友甚至揚言在各方面抵制日本，然而實際上似乎卻不是如此。根據中國大陸最大搜尋引擎百度的機票預約情況等數據統計，目前最受陸客歡迎的海外旅遊地仍是日本，雖然因為核廢水問題對日本政府產生不滿，但是仍然難抵日本旅遊與日幣貶值的魅力。其次則是近日開放陸客免簽證入境的泰國。