遭疑用「性玩具」作弊贏得世界冠軍　西洋棋天才否認指控：靠實力

▲天才棋手尼曼在國際象棋辛克菲爾德盃中打敗西洋棋世界冠軍卡爾森，但有傳聞尼曼是使用「智能肛珠」作弊才能贏得比賽。（翻攝自Saint Louis Chess Club）



圖文／鏡週刊

靠自學的西洋棋天才尼曼（Hans Niemann），曾在2022年的國際象棋辛克菲爾德盃比賽中，打敗國際象棋世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen），但卻被質疑使用「智能肛珠」作弊，透過肛珠震動的方式，向尼曼傳遞資訊，對此，尼曼強力否認在這場比賽中作弊，並在近日再次聲明「靠實力贏的，沒有作弊行為」。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，英國電視主持人摩根（Piers Morgan）最近訪問尼曼時提出作弊疑點，尼曼否認作弊，並表示，這些不實指控，都是網路傳言，他不知道第一位提出這不實指控的人是誰。摩根再向尼曼追問，是否真的沒有在比賽中使用「智能肛珠」作弊，尼曼則強硬澄清：「從去年至今，都是以實力擊敗卡爾森，絕對沒有作弊行為」。

事實上，尼曼在11歲時就成為美國歷史最悠久的Mechanics西洋棋俱樂部「有史以來最年輕」的贏家，也讓他在美國西洋棋協會的評級達到「大師」。2015年時尼曼參加了在了拉斯維加斯舉辦的全國公開賽，當時年僅11歲的他竟然打敗了國際棋聯中評價最高的「特級大師」沃爾特·布朗（Walter Browne）。之後幾年尼曼也在青少年層級的賽事中大殺四方，常常創下傲人的連勝紀錄。

不過，外界對這場比賽一直保持質疑的態度，因尼曼過去曾坦承有過作弊經歷，且他與卡爾森的對決所發揮的實力超乎了他該有的水準。也因尼曼爭議過大，西洋棋網站Chess.com刪除尼曼網站資料，但賽方表示，暫時仍未找到作弊的證據。

更多鏡週刊報導

戰鬥民族就是狂！俄男被分手崩潰「自宮」 女友全程目睹嚇壞

羊群闖溫室嗑光272公斤大麻 主人曝嗨翻奇葩反應

美國研究證實！睡覺一常見習慣 易導致糖尿病還影響睡眠