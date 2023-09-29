國巨陳泰銘登CNN！拍賣「史上最貴」2.5萬瓶葡萄酒　成交價估16億

▲ 國巨集團董事長陳泰銘 。（圖／翻攝自蘇富比官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國巨集團董事長陳泰銘將拍賣他收藏的2.5萬瓶葡萄酒，其中最稀有的每瓶售價估計達19萬美元（約新台幣610萬），合計售價則可達5000萬美元（約新台幣16億），成為拍賣史上規模最大且價格最高的葡萄酒收藏，受到外媒關注。

CNN於28日刊文報導，擁有「一輩子喝不完的酒」的台灣億萬富翁陳泰銘將拍賣2.5萬瓶葡萄酒收藏，由蘇富比拍賣行（Sotheby's）進行，規模創下拍賣史上最大且價格最高。

蘇富比亞洲區葡萄酒部門主管萊西（George Lacey）聲明說明，陳泰銘是電子巨頭國巨創辦人兼董事長，對葡萄酒的知識無人能敵，花了40年蒐集這些珍藏，數量和種類都相當驚人，「他酒窖裡的葡萄酒目前多到任何人一輩子都喝不完，但葡萄酒是用來喝的。」

蘇富比不願透露確切數量，但一名發言人向CNN證實，陳泰銘酒窖中的葡萄酒數量「達到6位數」，委託蘇富比拍賣的僅占其中「一小部分」。

▲ 除了葡萄酒以外，陳泰銘也有其他珍貴藝術收藏 。（圖／翻攝自蘇富比官網）

陳泰銘目前在《富比士》排名台灣第10位富豪，全球排名第515，身家估計有55億美元（新台幣約1769億）。根據蘇富比，他從1970年代開始收藏波爾多葡萄酒，後來開始收藏當時還不太流行的勃根地紅酒。

勃根地紅酒指的是傳奇的塔須園（La Tâche）出產的特定年份紅酒，在此次拍賣的收藏品中價值最高，包括2瓶1985年產的6升瑪土撒拉瓶（methuselah），每瓶價值12萬至19萬美元；另一瓶1999年產的預計拍得10萬至13萬美元；1971年產的3升耶羅波安瓶（Jeroboam）預估售價則落在11萬至14萬美元。

還有一瓶罕見的6升彼得綠堡（Château Pétrus）紅酒，蘇富比稱其為「在葡萄酒收藏家之間具有傳奇地位」的波爾多紅酒，預計拍得6.5萬美元。此外，這批收藏品還包括勃根地白酒及唐培里儂（Dom Pérignon）、庫克（Krug）香檳。

拍賣會將在一年內分5次進行，第一場將於11月在香港登場，未來預計在法國巴黎、美國紐約及法國博訥勃根地舉行。

報導提到，陳泰銘很快將在巴黎開設第一家餐廳，將提供自己的葡萄酒收藏並親自擔任首席侍酒師。距今不到5年前，他也曾透過蘇富比拍賣價值1500萬美元的葡萄酒，同時擁有其他藝術收藏，包括畢卡索（Pablo Picasso）、里希特（Gerhard Richter）及培根（Francis Bacon）的畫作。