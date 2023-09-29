世界太亂了！諾貝爾和平獎「今年恐從缺」　上次沒頒是在打越戰

▲一年一度的諾貝爾獎季將於10月初開始。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

2023年諾貝爾獎10月2日起將陸續揭曉，其中和平獎一直被視為最精彩環節。但隨著烏俄戰爭邁入第2年，超級大國關係緊張，以及一系列非洲政變，各界專家認為全球局勢慘淡無光，今年諾貝爾和平獎得主恐怕「從缺」，而這種情況上一次發生於1972年越戰期間。

《法新社》報導，瑞典國際事務教授、和平與衝突研究員華倫斯坦（Peter Wallensteen）認為，「從很多方面來看，委員會今年不頒發任何獎項，都是合適的。這將是標誌國際局勢嚴峻的好方法。」

挪威諾貝爾委員會秘書長恩約斯塔（Olav Njolstad）坦言，「很難想像結果會是這樣，但我不會說這是不可能的。」儘管如此，他仍認為世界需要一些指向正確方向的事物，因此「即使是在今年，諾貝爾和平獎也有必要頒發。」

▲諾貝爾和平獎獎章。（圖／路透）

儘管提名名單保密，觀察人士仍列出熱門得主。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）認為，氣候變遷將是今年獎項焦點，例如瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）發起的運動「周五為未來而戰」（Fridays for Future），以及畢生致力保護亞馬遜雨林、爭取原民權利的巴西卡雅波族酋長郝倪（Raoni Metuktire）。

1年前伊朗庫德族少女艾米尼（Mahsa Amini）因違反頭巾規定而被拘留致死後，該國女性持續發起示威，伊朗裔美國記者阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）及人權運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi），或者伊朗民主與自由聯盟（ADFI）被視為潛在獲獎者。在烏克蘭記錄戰爭罪的組織，或者未來將審判相關罪行的國際刑事法院（ICC），也被認為可望獲獎。

2022年，則由諾貝爾和平獎由白俄人權倡議者畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄國知名人權組織「紀念」（Memorial）、烏克蘭人權組織「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）共獲殊榮。



2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/2（周一） 17：30 生醫獎

10/3（周二） 17：45 物理獎

10/4（周三） 17：45 化學獎

10/5（周四） 19：00 文學獎

10/6（周五） 17：00 和平獎

10/9（周一） 17：45 經濟學獎