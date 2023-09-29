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鹿特丹槍擊！　32歲學生闖「民宅醫院」開槍2死1命危

▲▼荷蘭鹿特丹32歲學生持槍襲民宅和醫院2死1重傷。（圖／路透社）

▲荷蘭鹿特丹32歲學生持槍襲民宅和醫院2死1重傷。（圖／路透社）

文／中央社海牙28日綜合外電報導

一名32歲男學生今天穿戴戰鬥裝備，接連朝荷蘭鹿特丹市一間民宅和一家醫院開槍，造成2人死亡，還有1名青少女性命垂危。警方說正在調查作案動機，並稱犯嫌曾因虐待動物被定罪。

法新社報導，警長韋斯特貝克（Fred Westerbeke）告訴記者，作案男子先是闖進鹿特丹（Rotterdam）一間民宅並開槍，殺死一名39歲女性，並造成死者的14歲女兒重傷。男子也對這棟房子縱火。

犯嫌接著移動到伊拉斯莫斯大學醫學中心（Erasmus Medical Centre）一間教室，槍殺一名46歲教師，接著又在這裡縱火，引發恐慌。

身穿白袍的醫護人員推著輪椅、抬著擔架運送病患，一臉驚恐地湧出大樓。警方出動精銳警力攻堅。

警方表示，犯嫌是這間醫院裡的學生，曾因虐待動物被定罪，當局早就知道這個人。

當局稍早表示，犯嫌身穿「戰鬥式」服裝，高個子、黑髮，並帶著一個背包。據信他只有一把槍，且沒有跡象顯示他有共犯。

目前正在調查犯嫌是不是死亡教師的學生。當局相信39歲死亡女子和她的女兒是犯嫌的近鄰，讓韋斯特貝克認為這是「針對性攻擊」。

 

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