日本公寓「恐怖公告」凌晨別外出、禁入404房　背後真相曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本網路流傳一張公寓管理員的公告，內容提及有未經許可的住戶侵入公寓，因此提醒住戶凌晨別外出、別進入404房，遇到一名叫做「立花」的女子須趕快逃離，恐怖的內容引起網友討論。

有網友近日在PTT以「日本-發現了很可怕的公告紙」為題發文，翻譯該則公告的內容。公告於令和3年2月24日以「夜間外出注意」為題表示，近期出現訪客未經許可而進入公寓的情況，因此提醒住戶沒有必要的話，凌晨1點至3點請勿外出。

若住戶必須在這時段外出，也請不要單獨行動，移動時務必將視線保持項下；另外，若有自稱是「立花」的女子靠近，請住戶不要看對方的臉，需快速離開公寓或向附近住戶求助，「請不要進入404房，以上謝謝合作」。

網友看完紛紛留言，「這張看起來有點真實」、「看起來就惡搞的笑死」、「404號房是什麼？立花的房間嗎？真是可怕的公告」、「雖然很可怕，但我很好奇立花的真實身分」。

據了解，這張公告是一名推特用戶在2021年上傳的創作文，其中以公寓相關的影片、照片及發文等，創立一名男子在公寓內遇到無法解釋的詭異情況而吸引大批網友關注，然而影片最後方寫著「企劃、製作」，因此立刻讓大家意識到這是網友的創作。