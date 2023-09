太空船被擊中！等1年「繞地球飛近6000圈」　3太空人返回破紀錄

▲等1年、繞地球飛近6000圈,盧比歐終於返回。(圖/翻攝NASA,下同)



記者許力方/綜合報導

美俄3名太空人搭乘俄羅斯「聯合號」,前往國際太空站出任務,回程時,因為聯合號被太空物體擊中故障,導致本來只需要半年時間的計畫,硬生生拉長至1年,他們在太空等待另一艘太空船來救援,滯留長達371天,才終於回到地球,打破了美國太空人單一太空旅程最長時間的紀錄。

美國國家航太總署(NASA)47歲太空人盧比歐(Frank Rubio),和2名俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)太空人去年9月21日乘坐「聯盟號」發射至國際太空站,本來是一個標準週期180天的工作,卻在回程時,太空船被太空垃圾擊中散熱器,導致冷卻液洩漏,可能導致危險過熱,因此聯盟號就此返回地球,3人不得不延長任務,只能停留等待接替救援。

為了確保3人平安返回地球,俄國派出另一艘太空船以無人狀態升空,以及接替的新小隊,分別在2月25日、9月15日抵達國際太空站,直到9月27日,俄方表示,3人乘坐的太空船已經離開國際太空站,經過3個多小時後,於台灣時間晚間7時許在地球著陸。3人滯留太空371天,是原計畫的2倍,也是國際太空站計畫最長飛行的一組人,盧比歐也打破美國太空人最久紀錄。

根據NASA數據顯示,他們在國際太空站期間,各自實施6次、6次、3次的太空漫步來改裝實驗室模組,位太空人提供更多的科學實驗空間。自去年9月發射至今重新落地,3人共繞地球飛行5936圈,飛行距離超過2.53億公里,大約等於328趟地球往返月球。

據了解,盧比歐是一名軍醫和直升機飛行員,2017年時受訓成為太空人,第一次出任務就突破美國紀錄。他受訪時提到,如果一開始就知道,他可能不會同意在太空待一整年,因為任務的延長,使他錯過了許多重要時光,包括長女完成在美國海軍學院第一年的學業,以及另一個孩子前往西點軍校的時刻,對心理影響比預期更艱難。

