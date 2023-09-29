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太空船被擊中！等1年「繞地球飛近6000圈」　3太空人返回破紀錄

▲▼太空船被擊中！等1年「繞地球飛近6000圈」　3太空人返回破紀錄。（圖／翻攝NASA）

▲等1年、繞地球飛近6000圈，盧比歐終於返回。（圖／翻攝NASA，下同）

記者許力方／綜合報導

美俄3名太空人搭乘俄羅斯「聯合號」，前往國際太空站出任務，回程時，因為聯合號被太空物體擊中故障，導致本來只需要半年時間的計畫，硬生生拉長至1年，他們在太空等待另一艘太空船來救援，滯留長達371天，才終於回到地球，打破了美國太空人單一太空旅程最長時間的紀錄。

美國國家航太總署（NASA）47歲太空人盧比歐（Frank Rubio），和2名俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人去年9月21日乘坐「聯盟號」發射至國際太空站，本來是一個標準週期180天的工作，卻在回程時，太空船被太空垃圾擊中散熱器，導致冷卻液洩漏，可能導致危險過熱，因此聯盟號就此返回地球，3人不得不延長任務，只能停留等待接替救援。

▲▼太空船被擊中！等1年「繞地球飛近6000圈」　3太空人返回破紀錄。（圖／翻攝NASA）

▲▼太空船被擊中！等1年「繞地球飛近6000圈」　3太空人返回破紀錄。（圖／翻攝NASA）

▲盧比歐在太空滯留371天，破美國最長紀錄。

為了確保3人平安返回地球，俄國派出另一艘太空船以無人狀態升空，以及接替的新小隊，分別在2月25日、9月15日抵達國際太空站，直到9月27日，俄方表示，3人乘坐的太空船已經離開國際太空站，經過3個多小時後，於台灣時間晚間7時許在地球著陸。3人滯留太空371天，是原計畫的2倍，也是國際太空站計畫最長飛行的一組人，盧比歐也打破美國太空人最久紀錄。

根據NASA數據顯示，他們在國際太空站期間，各自實施6次、6次、3次的太空漫步來改裝實驗室模組，位太空人提供更多的科學實驗空間。自去年9月發射至今重新落地，3人共繞地球飛行5936圈，飛行距離超過2.53億公里，大約等於328趟地球往返月球。

據了解，盧比歐是一名軍醫和直升機飛行員，2017年時受訓成為太空人，第一次出任務就突破美國紀錄。他受訪時提到，如果一開始就知道，他可能不會同意在太空待一整年，因為任務的延長，使他錯過了許多重要時光，包括長女完成在美國海軍學院第一年的學業，以及另一個孩子前往西點軍校的時刻，對心理影響比預期更艱難。

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