ChatGPT大升級！終於「能上網了」　解除舊數據時間封印

▲ChatGPT數據資料被「時間封印」，正式宣告解除。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

美國人工智慧研究實驗室OpenAI進行ChatGPT的大升級，宣告現在它將解除「時間的封印」，自27日起，ChatGPT可以透過微軟的搜尋引擎Bing來上網搜索，數據資料將不再侷限於2021年9月之前。

作為AI代表性先驅，ChatGPT過去一直無法使用網路搜索，數據資訊卡在2021年9月以前，此時間後的事情都「未知」，相較於Google和微軟的AI聊天機器人都可以上網搜尋，並給予原始資料連結，以增加可信度；臉書母公司Meta最近也加入戰局，推出最新Meta AI聊天機器人服務，同樣結合微軟Bing搜尋，會互動還會生成圖片。

OpenAI一直試圖解決「時間的封印」，經過數個月的調校，27日宣布旗下的ChatGPT現在可以透過Bing來上網搜尋，為用戶提供最新的訊息，並且附上直接來源連結。官方指出，現在ChatGPT Plus和企業版的用戶可以使用瀏覽功能，且之後很快就會擴展到所有用戶，用使用上網功能，需在GPT-4下的選擇器中選擇使用Bing。