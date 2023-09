ChatGPT大升級！終於「能上網了」　解除舊數據時間封印

▲ChatGPT數據資料被「時間封印」,正式宣告解除。(圖/資料照)



記者許力方/綜合報導

美國人工智慧研究實驗室OpenAI進行ChatGPT的大升級,宣告現在它將解除「時間的封印」,自27日起,ChatGPT可以透過微軟的搜尋引擎Bing來上網搜索,數據資料將不再侷限於2021年9月之前。

作為AI代表性先驅,ChatGPT過去一直無法使用網路搜索,數據資訊卡在2021年9月以前,此時間後的事情都「未知」,相較於Google和微軟的AI聊天機器人都可以上網搜尋,並給予原始資料連結,以增加可信度;臉書母公司Meta最近也加入戰局,推出最新Meta AI聊天機器人服務,同樣結合微軟Bing搜尋,會互動還會生成圖片。

OpenAI一直試圖解決「時間的封印」,經過數個月的調校,27日宣布旗下的ChatGPT現在可以透過Bing來上網搜尋,為用戶提供最新的訊息,並且附上直接來源連結。官方指出,現在ChatGPT Plus和企業版的用戶可以使用瀏覽功能,且之後很快就會擴展到所有用戶,用使用上網功能,需在GPT-4下的選擇器中選擇使用Bing。

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB