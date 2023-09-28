海灘驚見詭異蠟狀「脂肪塊」　專家示警要小心這1事

▲英國多處海灘都發現半固體的脂肪塊。（圖／翻攝自Facebook／Adur & Worthing Councils）



文／CTWANT

英國多處海灘近日都出現呈深色、淡黃色或白色的「脂肪塊（Fatberg）」。據當地環保組織稱，裝袋處理的脂肪塊大約有20袋，其中1塊的重量更超過6公斤，專家則警告，在海灘上遛狗時，千萬別讓狗狗吃到，以免造成致命的意外。

據《鏡報》報導，在艾格尼絲風暴（Storm Agnes）到來前，在英國西薩塞克斯郡多處海灘都發現了這些半固體的脂肪塊，而隨著風暴帶來的降雨和強風，也進而導致更多脂肪塊被沖上岸。

這些脂肪塊的主要成分是棕櫚油，通常也與柴油等其他化學物質混合，當脂肪塊被沖到海灘上時，會呈現深色、淡黃色或白色的塊狀，且觸感為黏稠的蠟狀物質。專家也警告，雖然棕櫚油對人類無害，但若被狗狗吃下，恐會導致其消化系統堵塞，嚴重可能因此致命。

至於脂肪塊為何會出現在海灘，其原因是負責運送棕櫚油的貨船在清洗時，其船員會用水沖洗船上剩餘的棕櫚油，若船隻距離海岸線22公里以上，則可以合法將其釋放到海中，但偶爾還是會被沖到陸地上。

The Environment Agency is investigating after what is believed to be palm oil was found along the Adur and Worthing... 由 Adur & Worthing Councils 發佈於 2023年9月25日 星期一

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