橋下高度4.6公尺！　拖車竟硬鑽「近10億直升機」當場撞爛

▲造價近10億的直升機撞橋毀損。（圖／翻攝德納姆斯普林斯警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州一輛拖板車正在運送直升機，卻逕自往高架橋下方道路駛去，由於高度遠遠不足，導致這架造價3000萬美元（近新台幣10億）的塞考斯基S-92直升機（Sikorsky S-92）當場撞爛，不僅殘骸卡在原處、動彈不得，還讓液壓液噴了一地。

WBRZ等外媒報導，事故發生在22日上午8時30分左右，直升機預計從喬治亞（Georgia）送往拉法葉（Lafayette），未料重擊12號州際公路的高架橋，主旋翼卡在支撐樑柱上。

Here's the moment a helicopter wedged under I-12 at Range Avenue was removed. All lanes are now open. More info here: https://www.wbrz.com/news/helicopter-gets-jammed-under-interstate-overpass-in-denham-springs 由 WBRZ Channel 2 發佈於 2023年9月22日 星期五

當局證實，事故肇因是拖板車貨物太高，直升機撞上高架橋後，主旋翼、主要變速箱及起落架都承受嚴重損害，幸好沒有危及高架橋的建築結構。儘管如此，他們仍被迫在上班尖峰時段封路，直到事發約2小時後，才宣布移除遺骸、清除潑灑液體，所有車道恢復通行。

警方透露，來自德州公司「國際機械運輸」（International Machine Transport）的56歲司機羅德里格斯（Miguel Rodriguez）因為「粗心操作」而吃了張罰單，但目前尚不清楚直升機的擁有者是誰。