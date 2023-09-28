新人結婚宴客「請吃麥當勞」整桌漢堡雞塊　新娘：大家都愛又便宜

▲這對新人並沒有準備傳統的大魚大肉、法式高級美食來招待親友們，反而點了超過300份的麥當勞漢堡與雞塊。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

法國巴黎一對新人：25歲新娘奧芙莉（Ophélie）與27歲新郎畢拉杜（Thomas Billaudeau），在近日結婚宴客，不過特別的是，這對新人準備的餐點並非大魚大肉，而是滿滿的麥當勞！

奧芙莉和畢拉杜上傳TikTok的影片可見，近日他們舉辦婚宴，邀請親朋好友一起來參加。但特殊的是，這對新人並沒有準備傳統的大魚大肉、法式高級美食來招待親友們，反而點了超過300份的麥當勞漢堡與雞塊等，畫面也可見外送員送來餐點時，滿滿的都是麥當勞。

影片傳開後，立刻引來不少網友批評，還有人責罵他們：「省錢也不要省到這種地步！」、「這對賓客來說太沒禮貌了。」不過奧芙莉事後接受《巴黎人報》訪問時解釋，他們的確有預算考量，所以更想把錢花在刀口上。奧芙莉說，他們也對各種婚宴餐飲比價過，但她實在不想花錢買來大家不愛吃的食物，加上自己也是「垃圾食物派」，所以她最後決定選擇麥當勞，她更直呼：「麥當勞很便宜啊，而且大家都愛吃！」

因此，就有另外一派網友支持這對新人的決定，就有網友說：「這場婚禮是自己追求自己的幸福，做自己、吃自己幸福的食物，我覺得很好。」、「為了充面子，花大錢辦婚宴讓自己負債累累，我寧可不要這樣。」、「我也寧可婚宴吃麥當勞，也不要負債25年。」

▼新娘奧芙莉直呼：「麥當勞很便宜啊，而且大家都愛吃！」（翻自美國麥當勞官網）





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