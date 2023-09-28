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搭機「5大飲食地雷」別踩！　營養師曝高空飛行難消化

▲▼機場,安檢,海關,報到,check in,登機,搭飛機。（圖／CFP）

▲美國營養專家點出5大食物和飲料，建議旅客搭機前盡量避免。（圖／CFP，下同）

實習記者任庭儀／編譯

搭飛機最害怕身體臨時出狀況，且人體在高空飛行時消化方式與地面不同，美國營養專家戴維森（Ryan Davidson）特別點出旅客搭機的飲食誤區，建議5種食物和飲料在搭機前及飛行途中應盡量避免，讓你維持旅遊好心情。

■ 咖啡

不少旅客經過機場星巴克時，都喜歡來杯美式或拿鐵提神。然而戴維森表示這不是個好選擇，「咖啡會使人脫水，作用如同輕度利尿劑，這意味著你在飛行途中可能需要多次使用洗手間，對自己和其他乘客都造成不便。」他建議，最好在登機前2小時都不要喝含有咖啡因的飲品。

■ 酒精

許多人喜歡在飛行前小酌一杯，提前開啟度假模式。對此，戴維森也給出建議，「由於機艙受到壓力及血氧濃度降低，人體在飛行中無法有效代謝酒精，這代表你會更容易感受到醉意，並出現脫水症狀。在酒精的影響下，旅客可能發生錯過轉機航班、被租車公司拒絕，甚至因飛行途中不守規矩被逮捕等情況。」

▲▼空服員,機組人員,空姐。（圖／CFP）

■ 自來水

戴維森說，在飛行途中「水」是解渴的最佳選擇，不過建議旅客避免從機上的水龍頭接自來水飲用，雖然航空公司有嚴格規範，並定期檢驗機上水質，但不代表不會發生汙染情況，「乘坐飛機時最安全的選擇是喝瓶裝水，遠離任何儲存在容器內的液體，包括熱巧克力、茶和咖啡。若喝到受汙染的水，可能引起腹瀉、嘔吐甚至呼吸道疾病。」

■ 蘋果

儘管人人都說「一天一蘋果，醫生遠離我。」但戴維森指出，在飛行前24小時內應避免食用蘋果，因為過量的果糖和多達4至5克的高纖維，可能導致旅客肚子脹氣，產生不適感。

■ 口香糖

有旅客會透過嚼食口香糖調整中耳壓力，減少飛機起降時的不適感，但戴維森警告，這可能會帶來副作用，「受機艙壓力影響，旅客在飛機上會更想放屁，而在嚼食口香糖嘴一張一閉的過程中，會吞進更多空氣，增加脹氣的可能，更不用說口香糖添加的人工甜味劑也可能導致人體產生過多氣體。」

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