美軍逃兵金恩搭軍機返抵美國德州　多人護送下機

▲駐韓美軍金恩潛逃北韓。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

23歲駐韓美軍二等兵金恩(Travis King)7月18日越境進入北韓之後,被北韓驅逐出境。最新消息指出,金恩搭乘的美國軍機已於美東時間28日凌晨1時30分降落美國德州聖安東尼奧(San Antonio)。

Live coverage with @KimBrunhuber as #TravisKing is released from #NorthKorea @CNN pic.twitter.com/Z3ykSaewbF