美軍逃兵金恩搭軍機返抵美國德州　多人護送下機

▲駐韓美軍金恩潛逃北韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

23歲駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）7月18日越境進入北韓之後，被北韓驅逐出境。最新消息指出，金恩搭乘的美國軍機已於美東時間28日凌晨1時30分降落美國德州聖安東尼奧（San Antonio）。

綜合CNN、NBC News等報導，這架美國軍機降落在聖安東尼奧山姆休斯頓堡聯合基地的凱利機場（Kelly Field），金恩下機的時候一旁有多人護送，地面也有多名官員在等候，帶著金恩前往基地另一處區域。美軍陸軍發言人杜必（Bryce Dubee）表示，陸軍現階段重點將是確保士兵福祉及隱私。

2名國防官員透露，預計金恩接下來將被送往聖安東尼奧的布魯克陸軍醫療中心（Brooke Army Medical Center）。據信他將在這裡接受PISA計畫，也就是旨在協助戰俘、人質及遭到錯誤拘留的美國人重新適應美國生活及應對創傷或創傷後帶來的壓力。

CNN指出，目前還有許多問題點需要釐清，包括是什麼促使金恩進入北韓以及他是否會面臨任何紀律處分，但他的回歸表明華府及平壤在關係緊張之際取得罕見外交成果，並為確保金恩獲釋的瘋狂談判畫下句點。依據美方說法，過去數周展開的密集外交包括中國及瑞典，中國為金恩周三跨境轉移提供協助，瑞典則是充當美國在北韓的委託保護國。

7月17日，原本金恩將搭上飛往美國德州的班機，接受美國當地的懲處，然而當天他卻從仁川國際機場成功脫逃，18日混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，趁隙潛入北韓（朝鮮）尋求人道庇護，遭北韓軍方逮捕。