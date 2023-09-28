大學畢業前不能交男友！他哄騙2幼女「簽協議」　握手照笑翻網友



▲馬來西亞一名父親要求2個女兒大學畢業前不可以交男友，並且讓他們在「合約」上簽名，搞笑畫面引發網友熱議。（圖／翻攝TikTok＠abah_double_sumayyah）

圖文／CTWANT

近日一名馬來西亞父親為了防止2個年幼女兒過早談戀愛，因此讓他們在非懂似懂下就簽署「協議」，承諾「大學前不能交男友」，這位父親把影片放在TikTok上，爆笑畫面吸引近82萬次網友觀看。

一位父親在TikTok上發布一段影片，其內容是和2位年幼的女兒達成一項協議，2人在完成學業之前，都不能交男友。從影片中可以看到，該名父親把印好的協議書先展示給2名女兒看，且上面寫著「爸爸與女兒之間的協議：在完成學業前不可以交男朋友」。



▲2位女兒依要求乖乖地簽名在協議書上。（圖翻攝TikTok＠abah_double_sumayyah）

父親接著向2名女兒解釋協議內容，期間更提醒女兒要專心聆聽，然而年幼的她們顯然是似懂非懂，因此就點點頭簽了協議書。這名父親還強調，這份協議中的「完成學業」並不是指高中畢業，而是指大學畢業後才能交男朋友。

最後2位女兒在父親「半強迫」下簽署了協議，還握手合照並曬出協議書，看起來很是有趣。該段影片曝光後也吸引大批網友熱議，「根本是爸爸的私心」、「能不能考上大學都是未知數」、「應該要教育怎樣避免未婚懷孕，保護自己，做好安全措施才對」。不過也有網友指出，2位女兒都未滿18歲，因此簽署的協議不被法律認可，提醒這位父親別太認真。

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