空中飛椅繩索突然斷裂　女師12m高空墜地爆頭...被噴飛畫面曝光

▲女老師被甩出遊樂設施。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

巴西當地一座遊樂園傳出乘客受傷意外，34歲女老師黛文(Davine Muniz Cordeiro)搭乘空中飛椅遊樂設施時，座位突然鬆脫導致她當場被噴飛，重摔至地面導致身體多處嚴重骨折、頭部受到重創，目前仍在加護病房接受治療。

在巴西東部城市雷西非(Recife)擔任英文老師的34歲女子黛文，22日下午到奧林達市(Olinda)當地遊樂園Mirabilandia遊玩時，飛椅的繩索突然斷裂，導致她在半空中被遊樂設施甩飛出去，從12公尺高處重摔落地。

O MOMENTO DO ACIDENTE



Vídeo registrou o exato momento em que corrente do brinquedo do

Mirabilândia se rompe, arremessando a mulher para o lado de fora. Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e possíveis fraturas nos membros superiores. Estado de saúde é grave. pic.twitter.com/tfTlp01kmh — Renato Barros (@renatorbarros) September 22, 2023

當天與黛文一同出遊的朋友費雷拉(Lorrayne Ferreira)表示，同為英文老師的她們休假時也很常一起出遊，她當時看到有人被甩出遊樂設施，遊樂設施竟然沒有立即停止，仍照常運轉，後來發現受傷的人是黛文，目睹好友被醫護人員抬到擔架上。

傷勢嚴重的黛文先是被緊急送到附近醫院急救，後來又被轉到雷西非市中心醫院。家屬表示，黛文需要緊急接受手術，以減輕顱內壓，目前仍在加護病房中插管接受治療，等到情況比較穩定會轉到私人醫院。事件發生後，當局已將遊樂園暫時關閉，正在調查事故發生原因。