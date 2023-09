空中飛椅繩索突然斷裂　女師12m高空墜地爆頭...被噴飛畫面曝光

▲女老師被甩出遊樂設施。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

巴西當地一座遊樂園傳出乘客受傷意外,34歲女老師黛文(Davine Muniz Cordeiro)搭乘空中飛椅遊樂設施時,座位突然鬆脫導致她當場被噴飛,重摔至地面導致身體多處嚴重骨折、頭部受到重創,目前仍在加護病房接受治療。

在巴西東部城市雷西非(Recife)擔任英文老師的34歲女子黛文,22日下午到奧林達市(Olinda)當地遊樂園Mirabilandia遊玩時,飛椅的繩索突然斷裂,導致她在半空中被遊樂設施甩飛出去,從12公尺高處重摔落地。

O MOMENTO DO ACIDENTE



Vídeo registrou o exato momento em que corrente do brinquedo do

Mirabilândia se rompe, arremessando a mulher para o lado de fora. Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e possíveis fraturas nos membros superiores. Estado de saúde é grave. pic.twitter.com/tfTlp01kmh