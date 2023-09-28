索羅門拒絕出席太平洋峰會　總理：不想聽美國說教

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞缺席太平洋峰會，原因是不想聽「說教」。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國總統拜登25日再度主持為期3天的太平洋峰會，接見來自太平洋島國的領袖，其中與中國交好的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）確定缺席。蘇嘉瓦瑞27日表示，他不想去聽一場關於美國有多好的「說教」。

綜合《法新社》、《路透社》報導，索羅門總理蘇嘉瓦瑞上周結束聯合國大會行程後，就表示不會出席拜登與太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的峰會。蘇嘉瓦瑞27日歸國後對國內媒體表示，他在國會有繁重的立法議程要處理，這些對他來說是更重要的事，「我才不要坐在那裡聽別人對我說教（lecture），想都別想。」

蘇嘉瓦瑞說，他去年已經參加過類似的太平洋峰會，「這些會議是這樣安排的，他們給你3分鐘時間講話，接下來就換你聽他們說教，說他們有多好」、「他們現在需要尊重太平洋地區和世界各地的領導人。他們需要改變策略。」蘇嘉瓦瑞還提到，他在澳洲、中國和韓國受到的待遇則截然不同，他們分別與他進行了長達1小時的會議。

值得注意的是，蘇嘉瓦瑞2019年上任索國總理5個月後，便與台灣斷絕邦交關係，轉而與北京建交，從而獲得中國大量援助和投資。蘇嘉瓦瑞還在聯合國大會上稱讚和中國的發展合作「限制較少」。