外送員「坐飛機取餐」狂衝2400多公里　空姐一看登機證傻眼

▲印尼外送員搭飛機取餐。（圖／翻攝TikTok@dolfie.k）

記者吳美依／綜合報導

印尼一名外送員宣稱接到不尋常訂單，他為了完成送餐使命，不惜搭飛機遠赴2400多公里外的另一座島嶼，購買爪哇特色甜點「Bakpia Pathok」。空服員聽聞此事，完全不敢置信，還把登機證拿來，反覆檢查好幾次。

外送員身穿東南亞叫車平台Grab的綠色制服，從北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）搭機，飛往爪哇島日惹市（Yogyakarta），只為了購買「Bakpia Pathok」。這是一種圓形甜麵包，通常是綠豆餡，但近年出現多種口味變化，包括巧克力及榴槤等。

根據同航班乘客拍攝影片，印尼鷹航空服員聽聞此事後，似乎不太相信，於是詢問外送員，「先生，不好意思，我只是想知道（你的目的地），可以給我看看登機證嗎？」她再三確認後，依然難掩震驚，隨後才把登機證歸還。

這段影片在社群媒體瘋傳，竟釣出網友分享類似經驗。這位鄉民表示，他在中爪哇省的蘇拉卡爾塔（Surakarta）時，突然接到老闆來電，叮囑要買4份印尼小吃「gudeg margoyudan」送回雅加達，只好早上10時搭飛機前往首都，送達後才知道，原來是老闆娘要吃的。

《點滴網》分析，從棉蘭飛往日惹的航班，只有每周二、周五、周六營運，而且只有周五及周六才有返程飛機，機票也相當昂貴，單程就要330萬印尼盾（約新台幣6832元）。值得注意的是，影片中外送員的真實身分是棉蘭民主革命黨成員夏漢（Erwin Siahaan），但他並未回覆媒體，因此不清楚此趟行程真的是為了送餐，或者只是為了拍片。

與此同時，Grab印尼於26日回應，影片中的訂單內容並不屬實，因為外送夥伴無法承接不同島嶼之間的訂單。他們也敦促所有夥伴正確使用安全帽及外套等公司配件，也就是僅在執行公司訂單時才配戴。