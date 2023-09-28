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30多年政權滅亡！　納卡共和國宣布「明年1月1日解散」

▲▼納卡共和國總統赫拉曼揚（Samvel Shahramanyan）。（圖／路透）

▲納卡共和國總統赫拉曼揚（Samvel Shahramanyan）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

亞塞拜然20日宣布重奪分裂領土「納卡區」後，在當地自行成立、親亞美尼亞的「納卡共和國」也宣布將於明年1月1日解散，該政權成立於1991年9月，過去30多年以來統治這塊分離主義地區以及逾12萬人口，但在全球僅獲3個非聯合國成員承認。

納卡共和國（Republic of Artsakh，又稱阿爾察赫共和國）總統夏赫拉曼揚28日簽署法令，宣布2024年1月1日起解散所有國家機構及其下轄組織，共和國屆時也將不復存在。此外，他也要求納卡區的亞美尼亞戰士放下武器，各分離主義政府自行解散。

▲▼納卡共和國首都，被當地亞美尼亞人稱為斯捷潘納克特（Stepanakert），被亞塞拜然稱為漢肯德（Khankendi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納卡共和國首都，被當地亞美尼亞人稱為斯捷潘納克特（Stepanakert），被亞塞拜然稱為漢肯德（Khankendi）。（圖／達志影像／美聯社）

位於高加索山區的亞塞拜然、亞美尼亞陷入緊張關係數十年，前者為突厥伊斯蘭教國家，後者為基督教國家，但最大癥結點則是邊境爭議地區納卡區（Nagorno-Karabakh）。

納卡區被國際普遍認為是亞塞拜然領土，但當地居民主體是亞美尼亞人，還有自己的親亞美尼亞政府「納卡共和國」。蘇聯解體後的30年間，雙方持續發生零星衝突及兩次納卡戰爭，20日亞塞拜然發動24小時閃電軍事行動後，宣布重奪納卡區的完全控制權，估計逾200人被殺、400人受傷。

▲▼亞塞拜然轟炸納卡區。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然19日轟炸納卡區，20日宣布奪得當地控制權。（圖／達志影像／美聯社）

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，納卡區成為該國一部分後將成為「天堂」，也承諾保障當地人民權利。與此同時，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）因未能拯救納卡區而面臨下台呼聲。

在當地生活數十載、自我認同為亞美尼亞人的納卡區居民，則因為不願被亞塞拜然統治，甚至擔心遭到種族清洗，紛紛逃離家園。

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