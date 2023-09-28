發錢了！新加坡豪灑11億星幣給民眾發現金　協助緩解通貨膨脹之苦

▲新加坡決定提撥8億美元，包括向民眾發放現金與折價券，協助應付通貨膨脹。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來隨著俄烏戰爭、能源成本上漲等影響，全球普遍受到通貨膨脹所苦。其中，新加坡也深受衝擊，儘管身為東南亞唯一的已開發國家，通貨膨脹幅度已穩定減緩，但新加坡政府仍宣布撥出11億元新加坡幣（約8億美元），其中包含向民眾發放現金，協助民眾減緩水電費調漲之苦。

根據《彭博社》，新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）今日（28）在一份政府官方聲明中表示，政府宣布推動一項11億元新加坡幣的計畫，為中低收入家庭提供更多援助，保護公民免受物價上漲之苦，其中包括協助中低收入戶減緩水電費用上漲、即將上漲的碳稅所帶來的負面影響。

黃循財表示，「（新加坡）政府致力於支持新加坡人度過這段不確定的時期」。根據《海峽時報》先前報導，新加坡政府強調，並不會動用過去的外匯儲備來資助或協助推動上述該項計畫。

報導指出，新加坡身為東南亞唯一的已開發國家，儘管物價漲幅普遍減緩，且該國中央銀行追蹤的核心通膨指標已經下降至15個月以來的新低，但由於新加坡政府決定調漲水電費、公共交通票價等，造成生活成本增加，勢必引發消費者吃緊。

黃循財在聲明中表示，「目前各家戶仍在應對各個領域價格上漲所帶來的影響。」

在最新的11億元新加坡幣（8億美元）提撥方案中，包括為250萬名符合資格的新加坡成年人提供每人200元新加坡幣（約新台幣4538元）的配套方案，作為額外的現金補貼，而新加坡家庭也會額外獲得價值200元新加坡幣的社區發展理事會（CDC）代金券，協助應對不斷上漲的生活成本。

2024年的CDC代金券從2024年1月3日起以數位方式領取，可在有效期限內隨時領取，並於2024年底到期。

從2024年1月至2025年12月，預計將有95萬戶新加坡家庭獲得額外發放的水電費折抵（U-Save），為每季20元新加坡幣，換算下來接下來的2年內每年會獲得80元新加坡幣，以此緩衝2024、2025年水電費與碳稅調漲帶來的影響。

另外，若是每月收入不超過1600美元的家庭，還能獲得每張價值50元新加坡幣的公共交通券（PTV），將從今年12月底開始發放，可以用於儲值車費卡、購買每月旅遊或優惠通行證。