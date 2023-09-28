川普二度缺席辯論會！　遭對手取綽號「唐老鴨」嗆爆

▲川普二度缺席黨內初選辯論會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普投入2024年大選，卻二度缺席共和黨黨內初選辯論會。過去經常為政敵取綽號的他，如今被本屆競爭對手、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）嘲笑是「唐老鴨」。

川普（Donald Trump）與唐老鴨（Donald Duck）同名，也被不少網友認為長相相似，因而製成迷因圖瘋傳。此外，duck一字可指鴨子或閃避，在此處被作為嘲諷前總統的雙關語。

在27日晚間的辯論會上，克里斯蒂向川普隔空喊話，「如果你繼續這樣做，這裡就不再有人會叫你川普了，你會變成唐老鴨。你今晚不在這裡，不是因為民調，也不是因為你的起訴案，而是因為你害怕上台為自己的（犯罪）紀錄辯護。你在逃避（ducking）這些事情。」

此前，川普表示自己在民調大幅領先，因此不會參加黨內初選辯論會。根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）最新民調，他的支持率高達42.2%，遠勝排名第二的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

川普經常為政敵取綽號，例如屢次稱呼總統拜登（Joe Biden）為「瞌睡喬」（Sleepy Joe），以諷刺對方的年齡，也曾形容佛州州長迪尚特是「肉球榮恩」（Meatball Ron），嘲笑對方體型。

2000年代初期，時任紐澤西州檢察官的克里斯蒂成為川普盟友，但2人後來鬧翻了。他宣稱，2020年大選風波及隔年1月6日國會暴動事件正是導火線。克里斯蒂也曾被川普羞辱是「邋遢蟲」，但他幾分鐘後就在X帳號貼出唐老鴨動圖（gif）反擊。