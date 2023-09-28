日本壽司郎推「1.5m超大螢幕」模擬迴轉軌道！　不怕屁孩偷抹口水

▲日本壽司郎1.5公尺大螢幕模擬壽司軌道。（圖／日本スシロー官網）



記者張方瑀／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」1月遭到高中生拍攝惡搞影片，重創公司股價與形象，而壽司郎也從2月起暫停「迴轉」壽司，讓許多顧客直呼少了迴轉壽司的味道。不過，壽司郎近來正在試行另一項新服務，就是在顧客桌前擺放超大螢幕，模擬壽司在迴轉台上的模樣，顧客也可直接觸摸螢幕點餐，試圖透過科技兼顧安全衛生與傳統的用餐方式。

▲日本壽司郎1.5公尺大螢幕模擬壽司軌道，顧客能直接觸摸點餐。（圖／日本スシロー官網）



綜合日媒報導，壽司郎27日開始在東京新宿西口店、大阪江坂店試行這項新科技服務，預計10月開始名古屋白燒山分店也會引進。店家在顧客桌前壽司輸送帶的上方，架起約1.5公尺長、0.5公尺寬的電子螢幕，一盤盤的壽司會在螢幕中輪流移動播放，模擬原先迴轉壽司的模樣，顧客可以直接觸碰螢幕點餐。

壽司郎社長新居耕平表示，自新冠肺炎疫情後，民眾的衛生意識提高，「以40周年為契機，壽司郎想要在迴轉壽司的發展上領先一步，我們認為在外出用餐的情境中，我們需要營造出更有趣的空間，所以加入了數位的力量，以全新的形式表現出迴轉壽司的樂趣。」

岐阜市的壽司郎分店年初遭到17歲金髮高中生惡搞拍片，用舌頭舔醬油瓶，造成商譽毀損，股價一度大跌；雙方7月31日經大阪地方法院調解成功，壽司郎決定撤回訴訟。另外，岐阜地方檢察廳1日表示，關於觸摸轉盤壽司等不良行為的部分，已經以毀損器物嫌疑將案件移交至家庭法院審理。