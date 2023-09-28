美爆大規模搶案！百人快閃洗劫蘋果Lululemon　拿iPhone就跑

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國賓州26日晚間發生大規模快閃搶劫事件，約100名蒙面人闖進費城多間店家，拿著袋子搜刮商品後逃逸，包括Apple Store、露露檸檬（Lululemon）、體育用品店Foot Locker等業者均受害，拿起iPhone和iPad就跑，甚至還有人喊著「免費iPhone」。截至目前已有50多人遭逮捕。

▲搶匪湧入Apple Store洗劫。（圖／翻攝自X，下同）

綜合美聯社、福斯新聞等報導，事發於26日晚間8時左右，大批搶劫者衝進Apple Store，在一片警笛聲之中洗劫模型機，朝鏡頭展示多支iPhone，甚至還有人炫耀拿到手機，高喊著「免費iPhone」（Free iPhone），還把果汁灑在平板上。同一晚，體育用品店Foot Locker與露露檸檬（Lululemon）商家也成為洗劫對象，商品散落一地。

警方獲報隨即展開追捕，抓到多名逃離現場的搶匪，尋回多支iPhone及iPad，一名黑衣男被警方制伏在地，頭部被揍了一下。

Looters who hit multiple stores also targeted the Apple Store. They were there for the iPhone 15 Pro Max and a whole lot more in Philadelphia. pic.twitter.com/ZqEYTceRjR — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 27, 2023



不只如此，另外還有18間國營酒類店家被搶，讓賓州酒類管制委員會周三關閉費城全數48處零售點及郊區切爾滕納姆鎮（Cheltenham）一間商店，並無員工受傷，正在進行損害評估。

這場洗劫騷亂從市中心一路蔓延至費城東北部與西部，店家櫥窗被砸碎，多輛汽車遭竊。警方表示，截至目前已逮捕至少52人，針對30人提出入室竊盜、偷竊等罪名，已知當中有3人未成年，查獲2把槍。

▼許多業者均受害。（圖／達志影像／美聯社）