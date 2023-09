美爆大規模搶案！百人快閃洗劫蘋果Lululemon　拿iPhone就跑

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國賓州26日晚間發生大規模快閃搶劫事件,約100名蒙面人闖進費城多間店家,拿著袋子搜刮商品後逃逸,包括Apple Store、露露檸檬(Lululemon)、體育用品店Foot Locker等業者均受害,拿起iPhone和iPad就跑,甚至還有人喊著「免費iPhone」。截至目前已有50多人遭逮捕。

▲搶匪湧入Apple Store洗劫。(圖/翻攝自X,下同)

綜合美聯社、福斯新聞等報導,事發於26日晚間8時左右,大批搶劫者衝進Apple Store,在一片警笛聲之中洗劫模型機,朝鏡頭展示多支iPhone,甚至還有人炫耀拿到手機,高喊著「免費iPhone」(Free iPhone),還把果汁灑在平板上。同一晚,體育用品店Foot Locker與露露檸檬(Lululemon)商家也成為洗劫對象,商品散落一地。

警方獲報隨即展開追捕,抓到多名逃離現場的搶匪,尋回多支iPhone及iPad,一名黑衣男被警方制伏在地,頭部被揍了一下。

Looters who hit multiple stores also targeted the Apple Store. They were there for the iPhone 15 Pro Max and a whole lot more in Philadelphia. pic.twitter.com/ZqEYTceRjR