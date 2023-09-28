越南中部豪雨成災！水深超過1m淹沒農地、道路　4000學生急停課

記者張方瑀／綜合報導

越南中部過去2天降下暴雨，導致多個省份河水暴漲淹沒道路，積水一度深達逾1公尺，至少有18個村莊因水位過高，必須依靠橡皮艇才能通行，4000多名幼稚園至中學學生緊急停課。目前已知有1名男子在釣魚時失聯，目前當局正努力撤離居民。

根據VnExpress報導，越南中部清化省、義安省與河靜省自25日開始降下大雨，導致當地河水暴漲，淹沒了許多社區和主要道路，還有數千頃的農地因洪水而受損，目前已知清化省有一名男子在釣魚時失聯，目前仍下落不明。

Floods ravage central Vietnam provinces https://t.co/nITQjbb4g1 — VnExpress (@vietnamenglish) September 27, 2023

越南國家水文氣象預報中心（National Center for Hydro-Meteorological Forecasting）指出，受到熱帶低氣壓影響，從26日晚間開始越南中部地區降下豪雨，清化省、義安省與河靜省過去12小時雨量達210毫米，預計雨勢將持續到28日。

河靜省北部數個地區在26日淹水超過1公尺，有18個村莊共數千個家庭因洪水與外界斷聯，必須依靠橡皮艇才能通行，其中香溪區因災情嚴重，當局宣布4000多名幼稚園至中學學生暫停上課。

義安省幾條主要街道水深超過50公分，就連8A國道高速公路都遭土石流掩埋，當地政府出動重型機具搶通，而軍方人員也協助居民在半夜撤離，並呼籲人車應盡速遠離積水的區域。