戰鬥民族就是狂！俄男被分手崩潰「自宮」　女友全程目睹嚇壞

▲俄羅斯一名男子被分手後居然自宮，大喊「不再需要它了」。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

在中國曾發生一名男大生疑遭女友嫌「那話兒」太小，就在宿舍自宮，更裸下體在校園遊蕩，好在送醫後無生命危險。沒想到在號稱「戰鬥民族」的俄羅斯，則是有一名男子被分手後，試圖用菜刀割下自己的生殖器，還大喊「不再需要它了」！

根據《每日星報》報導，這起事件發生在9月4日，這名暱稱為魯斯蘭（Ruslan）的37歲男子，不久前被女友娜塔莉亞（Natalia）拋棄了，所以他試圖「自切」，因傷勢過於嚴重被送往醫院急救。

該報導引述俄國媒體指出，魯斯蘭事後透露，因為女友娜塔莉亞想與他分手，所以他撂下狠話「自己不再需要它了」並試圖自宮。據了解，魯斯蘭是拿著廚房菜刀，從根部切斷生殖器，據傳他有部分器官斷裂。

更驚悚的是，娜塔莉亞親眼目睹了整個過程，她驚恐逃離公寓，而魯斯蘭當時是全裸、下體流血的狀態，還想跟著娜塔莉亞下樓，所幸有一位鄰居見到他的生殖器血流不止，趕緊幫他叫了救護車送往醫院。據院方醫生表示，魯斯蘭雖然脫離了險境，但尚不清楚他的生殖器是否受到永久性損傷。





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