布吉納法索傳政變未遂　數千示威者走上街頭支持軍政府

▲布吉納法索軍政府27日表示，安全情報部門已阻止企圖破壞國家穩定的政變陰謀。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

布吉納法索軍政府27日表示，安全情報部門已阻止一場政變陰謀，涉嫌破壞國家穩定的部分肇事者已被逮。消息一出數千名示威者走上街頭，以示對軍政府的支持。

根據《路透社》報導，布吉納法索當局在一份聲明中指出，一些官員26日密謀攻擊共和國的機構，使我們的國家陷入混亂，目前調查正在進行中，將揭露這起政變背後的指使者，部分涉案人員已緝拿歸案。軍事檢察官透露，4名肇事者被拘留，另有2人在逃。

隨著政變的謠言在社群媒體上蔓延，首都瓦加杜古（Ouagadougou）湧入數千名示威者，表達對軍政府領導人卓爾（Ibrahim Traore）的支持。卓爾也在社群平台X發文致謝，他承諾不管面對多少困難，都會領導國家渡過並取得成功。

布吉納法索因伊斯蘭主義者叛亂情形嚴重，導致2022年發生2次政變。中校達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）1月率軍叛變，逮捕時任總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore），後續卻也沒能妥善處理國內的聖戰分子；卓爾上尉隨後於9月推翻政變上台的達米巴，成為布吉納法索的新領導人。