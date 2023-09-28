俄無人機發現大量西方零件　烏克蘭47頁密件點名7國

▲圖為伊朗製造的見證者136型無人機（Shahed-136）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯使用大量伊朗神風無人機（kamikaze）攻擊烏克蘭，但依據烏克蘭政府今年8月份發給七大工業國集團（G7）國家的47頁秘密文件，在俄軍無人機上找到許多歐洲國家零件，這些零件供應商來自制裁俄羅斯與伊朗的國家，包括美國、瑞士、荷蘭、德國、加拿大、日本及波蘭。

衛報引述這份文件內容報導，在過去這3個月，俄軍使用含有西方科技的無人機對烏克蘭城鎮發動攻擊600多次，在被擊落的俄軍無人機當中，見證者131型無人機（Shahed-131）上發現52個西方零件，見證者136型無人機（Shahed-136）也有57個西方零件。

▲在烏克蘭哈爾科夫發現的見證者136型無人機殘骸。（圖／路透）

文章指出，見證者136型無人機上找到德國公司Ti Automotive GmbH在波蘭製造的燃油泵，這間公司的母公司是英國跨國企業TI Fluid Systems。不只如此，此款無人機上也有瑞士意法半導體（STMicroelectronics）製造的微控制器，與德國英飛凌子公司國際整流器公司（International Rectifier）製造的零件。

針對相關消息，TI Fluid Systems並未做出回應，該公司先前曾表示不會向伊朗出售產品，但該公司產品能在歐洲各地零售商手中買到。英飛凌發言人則表示，公司並未向伊朗出售零件，並於去年3月清算在俄羅斯的業務。

報告提及，伊朗透過敘利亞工廠向俄羅斯新羅西斯克（Novorossiysk）交貨，做到產線多樣化，不過無人機的生產正轉移至俄羅斯阿拉布加（Alabuga）地區，而德黑蘭政府將會持續提供零件。

報告建議的應對手段包括使用遠程飛彈攻擊俄羅斯、伊朗、敘利亞的無人機製造工廠，「假若合作夥伴提供必要破壞手段，烏克蘭國防軍可能會執行上述行動。」不過報告並未指責西方企業存在不當行為，且引述海關資料提及幾乎所有進口至伊朗的產品大多來自土耳其、印度、哈薩克、烏茲別克等國。