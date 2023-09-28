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男遇船難「受困海底3天」奇蹟存活　10年後現況曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

奈及利亞外海2013年發生拖船翻覆事件，廚師歐基恩（Harrison Okene）來不及逃出，受困沉入海裡的船中3天，同事們的喊叫聲一一消逝，但他靠著船艙剩餘的空氣奇蹟般活了下來，成為船上唯一的倖存者。如今10個年頭過去，他比以往更熱愛大海，決定成為一名潛水員。

綜合商業內幕、衛報等報導，歐基恩當年才29歲，在傑斯肯四號拖船（Jascon-4）上擔任廚師，但就在2013年5月26日凌晨，大浪襲來，整艘船翻覆沉沒，浸入水下30公尺處的海底。當時正在廁所的他發現海水開始灌進來，用力把門打開，眼前一片黑暗，接著遇到其他船員一起逃生，未料海水再次湧入，3人都被沖走。

▲▼奈及利亞2013年發生沉船事故，廚師歐基恩（Harrison Okene）受困3天奇蹟獲救。（圖／CFP）

▲廚師歐基恩受困3天奇蹟獲救。（圖／CFP，下同）

歐基恩被海水沖進另一間廁所，以為自己死定了，但還好他所在的位置形成1.2公尺高的氣泡，讓他能夠順利呼吸。他手邊有手電筒，也設法收集到少量食物及可樂，但他周圍全是水，一待就是3天，坐在臨時搭建的小木筏上。

依據救援畫面，潛水員起初以為眼前蒼白、漂浮的手是屍體，沒想到這隻手突然伸向潛水員抓住他的手之後，這時大家才知道原來歐基恩還活著。

歐基恩透露，在這場救援行動結束之後，他發現自身還是被大海所吸引，到了2015年決定接受培訓成為一名潛水員。如今的他從事石油和天然氣設施的水下維修工作，最大下潛深度為165英尺（約50公尺），這比當初差點奪去他性命的船難現場還要深得多。

▲▼奈及利亞2013年發生沉船事故，廚師歐基恩（Harrison Okene）受困3天奇蹟獲救。（圖／CFP）

▲▼奈及利亞2013年發生沉船事故，廚師歐基恩（Harrison Okene）受困3天奇蹟獲救。（圖／CFP）

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