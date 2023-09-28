5歲童扮恐龍「頭卡氣球」慘死！媽崩潰：他只是想給驚喜

▲男童把氣球套住頭部，導致吸入過多氦氣，不幸死亡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名男童去年時為了給親戚驚喜，因此將頭塞進恐龍氣球裡，結果昏倒在家中客廳，母親發現後急忙將他送醫，但是6天後仍因為吸入過量氦氣中毒宣告不治。

綜合外媒報導，英國泰恩威爾郡（Tyne and Wear）一名5歲男童卡爾頓（Karlton Noah Donaghey）在2022年6月17日跟家人去紐卡斯爾（Newcastle）的遊樂園時，買了一個與自己體型相近的恐龍造型氣球，不料卻因此發生意外。

卡爾頓的母親表示，當時家裡來了許多親戚，卡爾頓告訴媽媽要去上廁所，卻偷偷的帶著恐龍氣球，但其實卡爾頓是想要給親戚們驚喜，所以就把頭塞入氣球的孔洞中。怎料，沒想到因為孔太小，所以卡爾頓的頭和脖子就卡在氣球裡，當媽媽前往廁所查看時，卻見昏迷倒地的卡爾頓，整個頭都卡在氣球裡，嚇得她抱起卡爾頓衝出門口求救，鄰居急忙協助實施CPR，邊待救護人員到場。但是卡爾頓在送醫治療的第6天，仍因為吸入氣球中過量的氦氣導致腦部缺氧昏迷，造成腦損，因此宣告不治。

卡爾頓的母親哀痛表示，「氣球奪走了我兒子的生命，那是一個和他身體差不多大的恐龍造型氣球，他可能只是想假裝自己是恐龍，再出來嚇大家」。

承辦此事件的檢警蘿拉（Laura Defty）出庭時表示，整起事件的責任要歸咎於家長，應避免讓幼童接觸到充有氦氣的氣球，但因為類似的充氣氣球在許多地方都可以買的到，因此較難採取措施去避免相似情況再次發生。

氦氣為一種無色、無味、無臭，且能使人窒息的惰性氣體，若不甚吸入大量氦氣將會嚴重危害身體甚至是死亡。驗屍官詹姆士（James Thompson）則表示，這種氣球確實隨處可見，不過他仍希望這種悲劇不要再發生，且已寫信至紐卡斯爾市議會及其公共衛生部門，與相關人員討論該採取何種措施來提高民眾對於「氦氣氣球」的危險意識。

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